Daha önce kara tatbikatlarında kullanılan sistem, bu kez deniz ortamında denenerek hareket halindeki bir platformdan güvenli şekilde fırlatıldı. Testten elde edilen veriler, gelecekte İngiliz Donanması'nın farklı savaş gemilerinde benzer sistemlerin kullanılmasının önünü açabilir.

HEM KARA HEM DENİZ HEDEFLERİNE SALDIRABİLİYOR

BAE Systems'e bağlı Callen-Lenz tarafından geliştirilen Nyan One Way Effector (OWE) adlı kamikaze dronu, yaklaşık 2,9 metre kanat açıklığına sahip. Önceden programlanan rotayı otonom olarak takip eden sistem, hedefe tek yönlü saldırı gerçekleştirmek üzere tasarlandı. Kara hedeflerinin yanı sıra deniz üzerindeki hedeflere karşı da kullanılabilecek şekilde geliştiriliyor.

Denemelerde dron, deney gemisi XV Patrick Blackett güvertesine yerleştirilen raylı fırlatma sistemiyle havalandırıldı. Hareket halindeki gemiden yapılan başarılı kalkışın ardından belirlenen hedefe doğru otonom uçuş gerçekleştirildi. Yetkililer, sistemin düşük maliyetli ve hızlı konuşlandırılabilir yapısıyla geleneksel hassas güdümlü mühimmatlara alternatif oluşturabileceğini belirtiyor.

HİBRİT DONANMA DÖNEMİNE GEÇİŞ

Testler, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Project Vantage programı kapsamında yürütülüyor. Proje, mürettebatlı savaş gemeleri ile insansız hava ve deniz araçlarının birlikte görev yapacağı 'hibrit donanma' konseptini hayata geçirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda dronların gelecekte daha büyük savaş gemileri ve uçak gemilerinde de kullanılabilmesi hedefleniyor.

İngiltere, savunma yatırımları kapsamında insansız sistemler ve otonom teknolojiler için 5 milyar sterlinin üzerinde bütçe ayırmış durumda. Uzmanlar, bu tür kamikaze dronlarının modern savaşlarda düşük maliyetle yüksek etki oluşturabilmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda birçok ordunun standart envanterine gireceğini değerlendiriyor.