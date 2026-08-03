İstanbul’da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İBB ve 26 ilçe belediyesini kazanan CHP’nin elindeki belediye sayısı, operasyonlar ve siyasi geçişlerin ardından 18’e düştü. Bugün itibarıyla AKP’ye geçen CHP’li belediye sayısı 8’e yükseldi. Bu belediyelerin 2’si kayyum yönetimine geçti. AKP ise 31 Mart’ta 13 ilçeyi kazanmışken, yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul’da 19 ilçede yönetim sahibi oldu. AKP’ye 3 belediye başkanının yanı sıra 2 İBB Meclis üyesi de katıldı.

FARK KAPANDI

İBB Meclisi’nde de 19 Mart sonrası dönemde CHP’nin sandalye sayısı önemli ölçüde geriledi. Güncel tabloda CHP’nin 157 üyesi bulunurken, bu sayıya 3 bağımsız üye de dahil. Cumhur İttifakı’nın sandalye sayısı ise 138.Kılıçdaroğlu’nu desteklediği belirtilen 40 kişi de dengeyi değiştirebilir. Mevcut tabloda CHP’den 10 meclis üyesi daha istifa edip Cumhur İttifakı’na katılırsa Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’na geçecek. 19 Mart öncesinde CHP’nin İBB Meclisi’nde 186, Cumhur İttifakı’nın ise 130 sandalyesi bulunuyordu.

BAŞKAN SEÇİLECEK

İstanbul’daki siyasi dengeler Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden yargı sürecine de bağlı. İmamoğlu hakkındaki cezanın onanması halinde, İBB Meclisi’ndeki dengeler de başkanlık yarışında belirleyici olacak. Hukukçuların aktardığında göre; İmamoğlu’nun ahmak davasındaki cezası kesinleşirse; İBB’ye bir başkan seçilecek. Şu an İmamoğlu tutuklu olduğundan başkan vekili var. Hüküm kesinleşirse siyasi yasaklı oluyor.

20 BAŞKAN AKP’DE

Son dönemdeki parti değiştirmeler sonrası, CHP’den seçilen 18 başkan ve 2 başkan vekili olmak üzere 20 kişi artık AKP’de siyaset yapıyor.

TUTUKLU BAŞKAN SAYISI 33 OLDU

CHP’li belediyelere operasyonlarla 33 belediye başkanı tutuklandı. Son iki haftada İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı. Kelepçe takılan belediye başkanları cezaevine gönderilirken rozet takılan belediye başkanları ise makamlarında oturmaya devam ediyor.

Çekmeköy Belediye Bakanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AKP’ye geçti.

Hürriyet “AKP’ye geçeceğime paşa paşa yatarım” dedi. Dedetaş ise “Bize esaret yakışmaz. Bize umutsuzluk yakışmaz. Bize vazgeçmek de yakışmaz” açıklamasında bulundu.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, kendilerine yönelik tehdit ve baskılara rağmen parti değiştirmedi, eşi avukat Celal Tekin ile birlikte tutuklandı. Tekin, savunmasında bunu şu sözlerle söylemişti: “Biz onurlu insanlarız; onurumuzla yaşıyoruz. Benim arkamda üç evladım var, beni izliyorlar. Onlara miras bırakacağım tek şey onurumdur.”

Başkan vekili seçilip AKP’ye geçtiler

İstanbul’da Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı, yerine Belediye Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel AKP’ye geçti. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandı, yerine başkan vekili seçilen Sacit Terzi AKP’ye geçti.