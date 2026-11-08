Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde, 18 yaşındaki Marcelle Júlia Araújo da Silva’yı boğarak öldüren Qiu Zhaohu, 29 Ekim’de görülen davada 38 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zhaohu, kadın cinayeti ve cesedi gizleme suçlarını kabul etti.

Haziran 2025’te işlenen cinayette Zhaohu, Sevgililer Günü için hazırladığını söylediği hediye sepetini alması konusunda ısrar ederek Marcelle’yi evine çağırdı. Güvenlik kamerası kayıtlarında genç kadının sabah saatlerinde eve girdiği görüldü ancak evden çıktığına ilişkin görüntü bulunamadı.

Saatler sonra Zhaohu’nun, üzeri mavi brandayla örtülü bir el arabasını iterek evinden ayrıldığı tespit edildi. Marcelle’nin cansız bedeni, Zhaohu’ya ait başka bir mülkte brandaya sarılı halde bulundu. İncelemede bedeninin iki pitbull tarafından kısmen parçalandığı belirlendi.

AİLESİNİ EN AZ 10 YILDIR TANIYORDU

Çin vatandaşı olan ve bölgede yakisoba eriştesi satan bir tezgâh işleten Zhaohu, Xau lakabıyla tanınıyordu. Marcelle ve ailesini en az 10 yıldır tanıyan Zhaohu, ailenin kutlamalarına ve mangal partilerine sık sık katılıyordu.

Savcılığın aktardığına göre Zhaohu, zamanla Marcelle’ye romantik ilgi duymaya başladı. Marcelle ise yalnızca arkadaş kalmak istediğini belirterek bu yakınlaşmaya karşılık vermedi.

SÃO PAULO’DA YAKALANDI

Cinayetin ardından Rio de Janeiro’dan kaçan Zhaohu, polis ekiplerinin São Paulo’da düzenlediği ortak operasyonla yakalandı. Sorgusunda Marcelle’yi boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Olayın ardından bir kişiye cinayeti işlediğini ve kendisini de öldüreceğini belirten mesaj gönderdiği, tanık ifadesine yansıdı.

Hâkim, kararında olayın tipik bir kadın cinayeti örneği olduğunu vurguladı. Genç kadının bedeninin köpeklerin bulunduğu alana bırakılmasına dikkat çeken hâkim, ailesinin yaşadığı acıyı ve özellikle annesinin kızının nasıl öldüğünü öğrenmesinin yarattığı ıstırabı da değerlendirmesine aldı.