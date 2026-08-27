Masum bir dostluk jesti olarak başlayan olay, bir ülkenin tarihine kazınan en büyük ekolojik felaketlerden birine dönüştü. Milyonlarca istilacı balığın göldeki doğal yaşamı yok etmesiyle başlayan süreç, onlarca yıl süren amansız bir mücadeleyi beraberinde getirdi.

HEDİYE EDİLEN 18 BALIK TÜM ÜLKEYİ PERİŞAN ETTİ

Olayın fitili, 1960 yılında Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında dönemin Japonya Veliaht Prensi Akihito’ya hediye edilen 18 adet "bluegill" (mavi solungaçlı) balığı ile ateşlendi. Deniz biyolojisine olan merakıyla bilinen Prens, bu türü ülkesinde yeni bir besin kaynağı yapmayı hedefliyordu. Ancak Pasifik yolculuğundan canlı çıkan 15 balık, deneysel yetiştirilme alanlarından kaza eseri ülkenin en devasa tatlı su kaynağı olan Biwa Gölü’ne kaçtı.

PİŞMAN EDEN DEVASA 25 MİLYON İSTİLACI NÜFUS

Biwa Gölü'nün zengin ekosistemine yerleşen avcı tür, kısa sürede tam bir ekolojik yıkım başlattı. Yerli balıkların yumurtalarını ve yavrularını yutarak çoğalan tür, göldeki nigorobuna ve honmoroko gibi nadir yerli türleri tükenme noktasına getirdi.

2007 yılına gelindiğinde göldeki istilacı balık sayısı 25 milyon bireye, toplam ağırlıkları ise korkunç bir rakam olan 1.689 tona ulaştı. Yaşanan felaketin ardından tahttaki İmparator Akihito açıkça pişmanlığını dile getirerek, böyle bir yıkıcı sonuca yol açacağını asla tahmin edemediğini belirtti ve kamuoyundan özür diledi.

60 YIL SÜREN MÜCADELE MUCİZEYLE SONUÇLANDI

Saldırgan türe karşı Şiga eyaleti ve devlet yetkilileri 1985 yılından itibaren sert önlemleri devreye soktu. Avlanan balıkların göle geri bırakılmasını yasaklayan katı kanunlar ve kesintisiz avlama seferberlikleri başlatıldı.

Onlarca yıl süren aralıksız mücadelenin ardından beklenen zafer haberi geldi: 2007’de 1.689 tonu bulan istilacı ağırlığı, yürütülen kararlı temizlik çalışmaları sayesinde 83 tona kadar düşürülerek kontrol altına alındı. Sadece 18 balıkla başlayan bu tarihi olay, kontrolsüz bir türün doğaya salınmasının ne kadar ağır bedeller ödetebileceğini tüm dünyaya kanıtladı.