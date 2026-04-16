ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Perşembe günü yaptığı açıklamada ABD ile İran arasındaki müzakereleri "Tahran’ın yeni liderliği için kritik bir dönemeç" olarak tanımladı.

Hegseth Washington’ın askeri harekatının bir rejim değişikliğiyle sonuçlandığını belirterek İranlı yetkililere “akıllıca seçim yapma” çağrısında bulundu.

Trump yönetimi gerçekleştirilen saldırıların İran’ın siyasi manzarasını yeniden şekillendirdiğini savunsa da bağımsız analizler bu çatışmaların Devrim Muhafızları gibi sertlik yanlısı grupların nüfuzunu zayıflatmak yerine aksine pekiştirdiğini gösteriyor.

Müzakerelerin başarısız olması durumunda İran’ın elektrik altyapısını vurmaya hazır olduklarını ilan eden Hegseth bu tehdidiyle uluslararası hukukta büyük bir tartışma başlattı.

Sivil altyapı olarak kabul edilen enerji şebekelerinin hedef alınması ihtimali askeri uzmanlar tarafından savaş suçu teşkil edebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

'İRAN ESKİ GÜCÜNE KAVUŞAMAYACAK'

İran’ın ABD güçlerince imha edilen füze rampalarını geri kazanmaya çalıştığını belirten Hegseth Tahran’ın savaş öncesindeki askeri cephaneliğini yeniden inşa etmesinin imkansız olduğunu savundu.

Bakan doğrudan İran liderliğine hitap ederek “Şu an için enkazın altından çıkmaya çalışabilirsiniz ancak sahip olduğunuz gücü asla eski haline getiremezsiniz” ifadelerini kullandı.

Washington’ın silah stoklarını çok daha hızlı yenileyebilecek kapasitede olduğunu vurgulayan Hegseth İran’ın geçici toparlanma çabalarını uzun vadeli bir güç gösterisiyle karıştırmaması gerektiğini söyledi.

Uyarılarını sertleştiren Savunma Bakanı “Siz enkazı kazırken biz sadece daha da güçleniyoruz. Silahlarımız ateşlenmeye hazır bekliyor ve artık hiçbir şeyi kontrol edemezsiniz” şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar Washington’ın İran ordusunun ciddi şekilde zayıfladığına ve Tahran'ın artık kontrol kabiliyetini yitirdiğine dair olan inancını bir kez daha ortaya koydu.