Anayasa Mahkemesi (AYM), bir dergide yayımlanan yazısı nedeniyle iki ay süreyle meslekten men edilen hekim ve akademisyen Alişan Yıldıran’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. AYM, cezanın dayanağı olan düzenlemenin hangi fiile hangi disiplin cezasının uygulanacağını yeterince açık biçimde ortaya koymadığına dikkat çekti.

DERGİDEKİ YAZISI NEDENİYLE CEZA ALDI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hekim ve öğretim üyesi olarak görev yapan Alişan Yıldıran’ın, 2019 yılında “Gerçek Hayat” dergisinde yayımlanan “Doktorunuza rağmen sıhhatli bir çocuk nasıl yetiştirilir” başlıklı yazısı nedeniyle disiplin cezası verildi. Samsun Tabip Odası Onur Kurulu, Yıldıran’a iki ay süreyle geçici olarak meslekten alıkoyma cezası verdi. Yıldıran’ın itirazı da Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından reddedildi.

AYM: HANGİ FİİLE HANGİ CEZANIN VERİLECEĞİ BELLİ DEĞİL

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, hekim hakkında uygulanan meslekten men cezasının ifade özgürlüğüne müdahale oluşturduğunu belirtti. AYM, cezanın dayanağı olan 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 39. maddesinde hangi somut fiile hangi disiplin cezasının uygulanacağının açıkça düzenlenmediğine dikkat çekti. Mahkeme, disiplin mercilerine tanınan geniş takdir yetkisinin keyfî uygulamalara karşı yeterli hukuki güvence sağlamadığı sonucuna vardı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verdi. AYM ayrıca, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 12. İdare Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Yıldıran’a 40 bin 664 lira 10 kuruş yargılama giderinin ödenmesine de karar verildi.