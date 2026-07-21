CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada milletvekilleriyle birlikte yeni bir siyasi partinin kuruluş sürecini başlattıklarını açıkladı.

"Bugün mecbur bırakılmış, hüzünlü bir vedanın eşiğindeyiz" diyen Özel, yeni kurulacak partiyle ilgili, "Yeni kuracağımız partimizle açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kararın ardından CHP'li Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

'KARARI KENDİ ÖZGÜR İRADEMLE ALDIM'

Yıldırım, istifa kararını "kendi özgür iradesiyle aldığını" belirterek, "Haklı gerekçelerimizle, kendi özgür irademle istifa ederek ayrıldım. Bu kararda en etkili olan, birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızın bu yöndeki düşüncelerimize ve bu yönde tavır almamız konusunda bize verdikleri destektir" dedi.

'İNANIYORUM Kİ GÜZEL GÜNLER GELECEK'

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecek günlerde de birlikte yola çıktığımız, birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızla beraber olacağız. Ben inanıyorum ki gelecek güzel günler, aydınlık günler Türkiye halkına, Türk milletine huzur verecek, mutluluk verecek."

MURAT BAKAN DA İSTİFA ETMİŞTİ

Özel'in "yeni parti" çıkışının ardından ilk istifa İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan gelmişti.