Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Akmağara Köyü Daryeri mevkiinde 30 Mayıs 2025 günü yapılmak istenen altın madeni için düzenlenen ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) halk bilgilendirme toplantısı, yoğun katılım ve sert tepkilere sahne oldu.

Toplantıya; Hekimhan’dan yerel yöneticiler, Hekimhan Çevre Platformu, Hekimhan Girmana Doğal Üretim Kooperatifi, Tüm Emeklilerin Sendikası Hekimhan Şubesi, Hekimhan’ın 65 köyü adına Muhtarlar Derneği Başkanı, Han Yolu Platformu, Kuluncak Çevre Platformu, Malatya Tüm Emeklilerin Sendikası ile Akmağara ve çevre köylerden çok sayıda yurttaş katıldı.

"Yerin Yüzü, Altından Değerlidir"

Toplantıda konuşan Hekimhan Girmana Doğal Üretim Kooperatifi temsilcisi, doğal üretim yapan çiftçilerin temiz toprak, hava ve suya bağımlı olduğunu vurguladı. “Siyanürle çıkarılan altın, doğayı ve insan sağlığını tehdit ediyor. İliç’te yaşanan felaketi gözlerimizle gördük. Hekimhan’ın İliç olmasını istemiyoruz” dedi.

Muhtarlardan Ortak Tepki

Hekimhan’a bağlı 65 mahallenin muhtarları adına söz alan Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Mustafa Tunç, bilimsel verilere dayanarak siyanürle altın aranmasına karşı olduklarını dile getirdi. "Hekimhan’da hiçbir mahalle bu faaliyeti istemiyor" dedi.

“Topraklarımızı Vermeyeceğiz”

Han Yolu Platformu’ndan M. Ali Şirin, altının ayrıştırılmasına karşı olduklarını belirtirken, Tüm Emeklilerin Sendikası Hekimhan Şube Başkanı Hüseyin Yüce, doğanın emperyalist yağmaya kurban edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Kuluncak ve Hekimhan çevre platformlarının temsilcileri de “Bu topraklarda altın aranmasını istemiyoruz” diyerek ortak bir duruş sergiledi.

“İçme ve Sulama Suları Tehlikede”

Yapılan konuşmalarda siyanürlü altın arama faaliyetlerinin çevredeki su kaynaklarını da zehirleyeceği vurgulandı. Özellikle Hasan Çelebi bölgesinden başlayarak Doblo Çayı ve Kurutay Deresi’nden su alan köylerin ciddi şekilde etkileneceği belirtildi. Katılımcılar, bölgedeki kanser ve astım vakalarının artacağı uyarısında bulundu.

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım da toplantıda yaptığı konuşmada, halkın yanında olduğunu vurguladı. Altın madeni işletmeciliğinin zararlarını anlatarak bu girişime karşı olduklarını belirtti.

Toplantıda “Hekimhan İliç Olmayacak” sloganları sık sık dile getirildi. Katılımcılar, doğal yaşamı, tarımı ve hayvancılığı tehdit eden projelere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.