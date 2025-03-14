Hekim Birliği Sendikası, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında “Rotamız Atamız” projesini duyurdu.
Balcı, projeyle Milli Mücadele’nin simge şehirlerini ziyaret edeceklerini belirterek, “Nitelikli sağlık hizmeti, emeğimizin karşılığı, şiddetten uzak bir sistem istiyoruz. Bu mücadele, hak ve adalet mücadelesidir” dedi.
Özgür Öz, sağlık sisteminin sürdürülemez hale geldiğini vurgulayarak, “Yüksek MHRS sayıları, düşük teşvik oranları, vardiyalı sistem, malzeme eksikliği ve şiddet gibi sorunlara karşı iş bırakıyoruz” diye konuştu.
Sendika, özlük haklarının iyileştirilmesi ve güvenli çalışma koşulları taleplerini yineledi.
Genel Başkan Yardımcısı Helin Bağcı, hekimleri sendikada birleşmeye çağırırken, Çağlar Yıldırım ise kontrolsüz açılan tıp fakültelerinin eğitim kalitesini düşürdüğünü belirtti. Yıldırım, “Şiddetten uzak, tek kalem maaş aldığımız bir sistem istiyoruz. Mücadelemiz sürecek” dedi.