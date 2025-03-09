Sağlıkta Dönüşüm Programı’na tepki gösteren hekimler 1 gün süreyle iş bırakma kararı aldı.

14 Mart Tıp Bayramı'nda bir gün iş bırakılacağını açıklayan hekimler “Tüm halkımızı çabalarımıza destek vermeye çağırıyor; 14 Mart günü muayene olmaya değil, Tıp Bayramımızı kutlamaya, çözüm önerilerimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"BAŞKA BİR SAĞLIK SİSTEMİ MÜMKÜN"

"1 Mart Büyük Hekim Buluşması Ankara’da gerçekleşti.

14 Mart günü, mesleğimize ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak, “Başka Bir Sağlık Sistemi”nin mümkün olduğunu hastalarımıza ve halkımıza anlatmak için G(ö)REV’deyiz!

Türkiye’nin dört bir yanındaki Tabip Odalarımızdan gelen meslektaşlarımızla 26 Şubat’ta “Başka Bir Sağlık Sistemi Mümkün” diyerek İstanbul’dan Ankara’ya bir Beyaz Yürüyüş başlattık. Beş gün süren yolculuğumuzda hekimler, hastalar ve halkımızla buluştuk. Aile sağlığı merkezlerini, hastaneleri ziyaret ettik; şehir merkezlerinde yürüyüşler, basın açıklamaları, forumlar yaptık. “Başka Bir Sağlık Sistemi”nin mümkün olduğunu anlattık; halkımızı, meslektaşlarımızı, sağlık emekçilerini dinledik. Görüş, öneri ve katkılarını aldık. Beyaz Yürüyüşümüzün son durağı olan Ankara’da Büyük Hekim Buluşması’nı gerçekleştirdik.

1 Mart Büyük Hekim Buluşması’nda yıllardır uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile şekillendirilen sağlık sisteminin hem hekimler hem sağlık çalışanları hem de halkımızın sağlığı açısından tehdit haline geldiği, sağlık yerine sağlıksızlık ürettiği, güvenli çalışma koşulları yerine taşeron, sözleşmeli çalışma, esnek mesai gibi uygulamalarla mesleğimizi, emeğimizi değersizleştirdiği ve artık mutlaka değişmesi gerektiği vurgulandı. Hekim Buluşması’nda söz alan onlarca meslektaşımız ile Beyaz Yürüyüş sırasında temas ettiğimiz hekimler ve sağlık emekçileri; halkın sağlıklı olma ve tam iyilik halinin ancak demokratik ve barışçıl bir ortamda mümkün olduğunu belirterek G(ö)REV kararı almamız yönünde görüş ve önerilerini bildirdiler.

Biz de Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak üyelerimizden ve sahadan gelen bu anlamlı öneriyi benimsiyor ve 14 Mart günü “Başka Bir Sağlık Sistemi”nin mümkün olduğunu hastalarımıza ve halkımıza anlatmak için G(ö)REV kararı alıyoruz.

14 Mart günü tüm hekimleri ve sağlık emekçilerini hastalara, çalışanlara iyilik sağlama şansı kalmamış olan mevcut sağlık sistemini ve yönetimi protesto etmek, “Başka Bir Sağlık Sistemi”ni muhataplarına ve halka anlatmak üzere G(ö)REV’e davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği; tüm diğer meslek birlikleri, sağlık emek-meslek örgütleri ve sendikalar ile birlikte 14 Mart’tan sonra da halktan ve çalışanlardan yana “Başka Bir Sağlık Sistemi”nin hayata geçmesi için çalışma ve eylemlerine devam etme kararlığındadır. Tüm halkımızı bu çabalarımıza destek vermeye çağırıyor; 14 Mart günü muayene olmaya değil, Tıp Bayramımızı kutlamaya, çözüm önerilerimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Başka Bir Sağlık Sistemi Mümkün!

Başka Bir Hekimlik Ortamı Mümkün!"