Muhafazakar Parti Tatton Milletvekili Esther McVey öncülüğünde Avam Kamarası’na sunulan ve 10 Dakika Kuralı kapsamında bir sonraki aşamaya geçen yasa tasarısı, gıda sektöründeki şeffaflığı artırmayı ve tüketici tercihini korumayı hedefliyor.

Mevcut uygulamada tüketicilerin ne tür et tükettiklerini tam olarak bilemediğini vurgulayan McVey; paket servis restoranlarından hastanelere ve okullara kadar birçok alanda insanların bilmeden bu ürünleri aldığını kaydetti.

Etiketleme zorunluluğu çağrısının temelinde tüketici tercihi, hayvan refahı ve şeffaflık ilkelerinin yer aldığını ifade eden McVey, dini ritüellere göre kesilen etlerin farklı inançlara sahip ya da bu yöntemle kesilmiş ürünleri tüketmek istemeyen vatandaşlara açıkça bildirilmesi gerektiğini belirtti.

ETİKETLEME UYGULAMASI BULUNMUYOR

Birleşik Krallık yasalarına göre hayvanlara acı çektiren yöntemler genel olarak yasaklanmış bulunurken, dini gerekçelerle uygulanan kesim usullerine istisna tanınıyor. Ülkedeki helal et üretiminin yüzde 88’inde kesim öncesi uyuşturma işlemi uygulansa da tüketicilerin satın aldıkları etin bu yöntemle üretilip üretilmediğini ayırt edebileceği bir etiketleme sistemi bulunmuyor.

Kraliyet Hayvanlara Karşı Kötü Muameleyi Önleme Derneği (RSPCA) verilerine göre 2024 yılında ülkede yaklaşık 30 milyon hayvan uyuşturulmadan kesildi. Uyuşturulmadan yapılan kesimlerde sığırların bilincini kaybetmesi iki dakikayı, tavukların ise 18 saniyeyi bulabiliyor.