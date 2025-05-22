Cem YILDIRIM

Tunceli’de iki PKK’lı için yapılmak istenen anma törenine izin vermeyen ve merkeze alınan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’na destek yağdı. 19 Mayıs törenlerinde gözyaşlarına hakim olamayan ve Türkiye’nin de bu görüntülerle hatırladığı Tekbıyıkoğlu’na “Helal olsun Valim’’ mesajları gönderildi.

Vali 2016’da hayatını kaybeden CHP Milletvekili Kamer Genç ve Kurtuluş Savaşı kahramanı Diyap Ağa’nın kabirlerini ziyaret etmişti.

"YOLUN AÇIK OLSUN GÜZEL İNSAN"

Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş “Türk Milletinin hepsi Bülent Tekbıyıkoğlu’dur” dedi. AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki “Helal olsun” paylaşımı yaptı.CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da ‘’Ülkem adına acı bir durumdur. Ben kendisini 19 Mayıs’ta gördüm ben de duygulandım, tebrik ediyorum, PKK yöneticilerinin anmasına izin vermedi. Demek ki valiye baskı yapıldı, ‘beni merkeze alın’ demek zorunda kaldı ya da alındı, iki durumda da vahim bir durum. Bu süreci dikkatle izleyeceğiz. Vali yapması gerekeni yapmış’’ dedi. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da “Helal olsun sana. Ömür boyu başın dik, alnın açık olacak. Çocukların onurla, bu adam bizim babamızdı diyecek. Yolun bahtın açık olsun güzel insan’’ açıklaması yaptı.

Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır da “Türk milletinin sabrını sınayan, karşısında çelikten iradeyi bulur! Bu bir istifa değil, Yüce Türk milletine bir vefadır’’ diye konuştu. İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ise ‘’Var olasın Sayın Valim’’ mesajı gönderdi.