Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde askeri helikopter kaza kırıma uğradı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan şu açıklama yapıldı: “S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz.”

Türkiye’de Sikorsky helikopterlerin geçtiğimiz yıllarda karıştığı kazalar arasında şunlar var:

BİRÇOK KAZASI VAR

- 22 Temmuz 2012: Hakkari Yüksekova’da Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter, Dağlıca’nın kuzeydoğusundaki Deryan Tepe’ye iniş sırasında kaza-kırıma uğradı. 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

- 11 Ekim 2012: Diyarbakır Lice’deki Abalı Karakolu’ndan kalkış yapan helikopterin kuyruğu elektrik tellerine takıldı. 1 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

- 10 Kasım 2012: Siirt’in Pervari ilçesinde düşen helikopterde 17 asker şehit oldu.

- 17 Aralık 2013: Ankara Gölbaşı’da Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait hava aracı, yüksek gerilim hattına çarpıp düştü, 4 asker şehit oldu.

- 13 Ekim 2014: Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait araç Kocaeli Kartepe’de kaza-kırıma uğradı. 4 askeri personel şehit oldu.

- 5 Temmuz 2016: Giresun Alucra’da askeri S-70 Sikorsky tipi helikopter düştü. Kazada 7 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı.

- 10 Mart 2017: İstanbul Büyükçekmece’de özel bir şirkete ait S-76 tipi Sikorsky helikopter düştü. 2 pilot ve 5 yolcu olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

- 18 Nisan 2017: Tunceli Pülümür’de Emniyet Genel Müdürlüğüne ait polis helikopteri düştü. 1 hakim, 7 polis, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişi şehit oldu.

- 26 Kasım 2018: İstanbul Sancaktepe’de eğitim uçuşu yapan askeri helikopter yerleşim yerine düştü. Kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

ÜRETİCİSİ ABD ŞİRKETİ

Sikorsky S-70, ABD merkezli Sikorsky Aircraft tarafından geliştirilen, orta sınıf genel maksat ve nakliye aracı olarak tanımlanıyor. ABD Ordusu envanterinde UH-60 Black Hawk (Kara Şahin) adıyla bilinen bu platform, TSK dışında da pek çok ülkenin hava, kara ve deniz kuvvetlerinde aktif olarak görev yapıyor.

SİYASİLERDEN MESAJLAR

ELİM kaza sonrası siyasilerden başsağlığı mesajları geldi. Özgür Özel, “Haberi derin bir üzüntüyle öğrendim. başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi. Müsavat Dervişoğlu, “Ruhları şad, mekânları Cennet olsun. Başımız sağ olsun” açıklamasını yaptı.