Malatya’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 4 asker için Ankara’da askeri tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin naaşları, son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan 4 asker için Ankara'da tören düzenlendi. Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenin ardından şehitlerin naaşlarının memleketlerine gönderileceği bildirildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkisinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit olmuştu. Kazanın ardından şehitlerin kimlikleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanmıştı.

Şehadet haberleri İzmir, Ankara, Hatay ve Kayseri'deki ailelere ulaştırılırken şehitlerin evlerine ve bulundukları sokaklara Türk bayrakları asılmıştı.

ŞEHİT KARA PİLOT BİNBAŞI ERDEM ÇİMEN...

Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, 41 yaşındaydı. Şehadet haberi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan eşine ulaştırıldı. Şehidin babası Turan Çimen'in emekli albay olduğu ve İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

ŞEHİT KARA PİLOT BİNBAŞI ORHUN PINAR...

Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, 37 yaşında, evli ve bir çocuk babasıydı. Şehadet haberi, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

ŞEHİT ASTSUBAY HÜSEYİN ZEHİR...

Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir, 34 yaşındaydı. Evli olan Zehir'in 3 yaşında bir erkek çocuğu bulunuyordu. Askeri yetkililer, Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Karbeyaz Mahallesi'ndeki babaevine giderek şehadet haberini ailesine iletti.

ŞEHİT ASTSUBAY SERKAN ÖNDER...

Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder, 27 yaşındaydı. Evli olan Önder, 9 aylık bir kız çocuğu babasıydı. Şehadet haberi, askeri yetkililer ve mülki idare amirleri tarafından Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki ailesine ulaştırıldı.