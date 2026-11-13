Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde düşen Skorsky tipi askeri helikopterde şehit olan dört askerin cenaze programları belli oldu. Şehitler için yarın, 14 Kasım’da İzmir, Ankara, Hatay ve Kayseri’de törenler düzenlenecek. Şehit Pilot Binbaşı Erdem Çimen’in naaşı, İzmir’in Konak ilçesindeki Kadifekale Hava Şehitliği’nde, saat 15.43’teki ikindi namazının ardından toprağa verilecek. Şehit Pilot Binbaşı Orhun Pınar için Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Program saati 12.38 olarak bildirildi. Şehit Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir’in naaşı, Hatay’ın Payas ilçesindeki Payas Şehitliği’nde, saat 15.11’de kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecek. Şehit Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder için Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki Seyid Burhaneddin Camii’nde, saat 15.09’daki ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.

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