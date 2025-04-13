Kazadan yaklaşık 25 dakika önce havalanan helikopterin, havada parçalara ayrılarak ters döndüğü ve ardından Hudson Nehri'ne çakıldığı açıklandı. Yetkililer, olayın ardından yürütülen soruşturmada helikopterin geçmişte ciddi mekanik sorunlar yaşadığını ortaya koydu.

Daily Mail'deki habere göre yaklaşık bir hafta önce New York'ta gerçekleşen kazada hayatını kaybedenlerin arasında İspanyol Siemens yöneticisi Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal, üç çocukları ve pilot bulunuyordu.

EYLÜL AYINDA "MEKANİK ARIZA" KAYDEDİLMİŞ

2004 yapımı Bell206L-4 LongRanger IV model helikopterin, Eylül ayında Federal Havacılık Dairesi (FAA) verilerine göre şanzıman sisteminde arıza tespit edildiği bildirildi. Uçuş saati 12 bini geçen helikopterin bakım geçmişi, soruşturmanın ana odaklarından biri haline geldi.

Ayrıca FAA, Bell 206L model helikopterler için sok iki yılda iki ayrı güvenlik direktifi yayımlamıştı.

Aralık 2022'de yayımlanan ilk direktifte ana rotor kanatlarında "katman ayrışmanı" (delaminasyon) riski nedeniyle inceleme ve gerekirse değişim talep ediyordu.

Mayıs 2023'te yayımlanan ikinci direktifte ise kuyruk rotor milinde meydana gelen bağlantı hataları sonrası test ve olası parça değişimini zorunlu kılıyordu.

PİLOT, "YAKITIM AZALIYOR, İNİYORUM" DEMİŞTİ

Kaza günü helikopteri uçuran 36 yaşındaki Sean Johnson, eski bir Deniz Kuvvetleri mensubu ve genç bir pilottu. Kalkıştan kısa süre sonra yakıt uyarısı yaparak iniş talep ettiği, ancak kazadan yaklaşık 20 dakika önce irtibatın kesildiği öğrenildi.

Helikopter; Wall Street Helikopter Pisti'nden kalkmış ve Özgürlük Heykeli üzerinden geçerek George Washington Köprüsü yönüne doğru ilerlemişti. Ancak 25 dakika sonra tanıkların ifadesine göre helikopter ikiye ayrılmış gibi göründü ve büyük bir gürültüyle nehre düştü.