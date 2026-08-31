ABD’nin Alaska eyaletinde yer alan Aleut Adaları’ndaki Rat Island’da istilacı sıçan popülasyonunu yok etmek amacıyla gerçekleştirilen havadan zehirli yem bırakma operasyonu, hedeflenen kemirgenlerin yanı sıra yüzlerce kuşun ölümüyle sonuçlandı.

Gelişme, Fish and Wildlife Service, The Nature Conservancy ve Island Conservation kurumlarının ortaklığıyla Nisan 2008'de onaylanan ve Eylül 2008'de uygulanan deraatizasyon projesinin ardından yapılan saha incelemeleriyle ortaya çıktı.

HELİKOPTERLER PIHTILAŞMAYI ÖNLEYİCİ ZEHİR DAĞITILDI

Adaya 18. yüzyılda bir Japon gemisinin batması sonucu yerleşen ve yerli deniz kuşlarının yumurta ile yavrularını avlayarak ekosisteme zarar veren sıçanları temizlemek için helikopterlerle "brodifacoum" adlı antikoagülan (pıhtılaşma önleyici) zehir dağıtıldı. Operasyon öncesinde yapılan çevresel değerlendirmelerde, kemirgenlerin yüzde 88’inin yuvalarında öleceği ve hedef dışı türlerin zehirden etkilenme riskinin düşük olacağı öngörülmüştü.

ANALİZLER ZEHİRLENMEYİ DOĞRULADI

2009 yılının ilkbahar döneminde adada incelemelerde bulunan takip ekipleri, 422 kuş ölüsü tespit etti. Saha verilerine göre ölen kuşlar arasında şunlar yer aldı:

Boz Kanatlı Martı: 320 adet

Kel Kartal (Pygargue a tete blanche): 46 adet

Diğer Kuş Türleri: 56 adet

Wisconsin, Madison'da bulunan Uluslararası Yaban Hayatı Sağlığı Merkezi tarafından yürütülen laboratuvar analizlerinde, incelenen tüm karaciğer örneklerinde brodifacoum maddesi tespit edildi. Fish and Wildlife Service Sözcüsü Bruce Woods, ölümlerin ana nedeninin söz konusu antikoagülan zehir olduğunu doğruladı.

ÖLÜMLERİN NEDENİ İKİNCİL ZEHİRLENME VE DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ

Araştırmacılar, kuş ölümlerinin iki temel mekanizmayla gerçekleştiğini bildirdi: Doğrudan tüketim; martıların yere saçılan zehirli yemleri doğrudan yemesi.

Dolaylı tüketim ise fırsatçı leşçil olan kel kartalların, zehirli yemleri yemiş martı karkaslarını tüketmesi.

Ayrıca, zehir aldıktan sonra yön duygusunu kaybeden gececil sıçanların gündüz saatlerinde açıkta dolaşmaya başlamasının, gündüz avlanan kel kartallar için doğrudan hedef oluşturduğu kaydedildi.

BÖLGESEL VARLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRMEDİ

Uzmanlar, Alaska genelinde 50.000’den fazla kel kartal bulunması ve türün 2007 yılında koruma altındaki türler listesinden çıkarılmış olması nedeniyle, yaşanan ölümlerin türün bölgesel varlığını tehlikeye düşürmediğini belirtti.

Buna karşın Rat Island operasyonu, dünya genelinde adalık bölgelerde havadan yürütülen kemirgen imha projelerinde emsal vaka olarak kaydedildi. Son olarak Kaliforniya’daki Farallon Adaları deraatizasyon projesi ekolojik değerlendirme süreçlerinde de söz konusu vaka verileri referans olarak sunuldu.