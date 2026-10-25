Amerika Birleşik Devletleri’nde benzerine rastlanmamış devasa bir çevre operasyonuna imza atıldı. Washington eyaletinin orta kesiminde yer alan ve karadan ulaşımın imkânsız olduğu sarp vadilerdeki dereleri kurtarmak isteyen uzmanlar, helikopterlerle havalanarak gökyüzünden tam 6 bin kütüğü nehir yataklarına bıraktı.

38 kilometrelik akarsu hattı boyunca stratejik noktalara havadan atılan dev ağaç gövdeleri, ilk bakışta garip görünse de nehir ekosistemini canlandırmayı hedefleyen hayati bir restorasyon projesinin merkezinde yer alıyor.

ÇEVRE HATASINI DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bu sıra dışı hamlenin temelinde ise geçen yüzyılda yapılan büyük bir çevre hatasını telafi etme çabası bulunuyor. 20. yüzyıl boyunca nehirlerin daha rahat akması ve balıkların serbestçe yüzebilmesi için akarsu yataklarının kütüklerden "temizlenmesi" gerektiğine inanılmış, dereler adeta dümdüz su kanallarına dönüştürülmüştü.

Ancak doğanın dengesi bu müdahaleyle tamamen altüst oldu; kütüklerin yok edilmesiyle akıntı hızlandı, nehirlerdeki derin serinleme havuzları kayboldu, sular aşırı ısındı ve bölgedeki canlı yaşamı ile somon popülasyonları tükenme noktasına geldi.

AĞAÇ GÖVDELERİ AKARSULARIN SAĞLIĞI İÇİN VAZGEÇİLMEZ

Bilimsel araştırmalar, suyun altındaki ağaç gövdelerinin akarsuların sağlığı için vazgeçilmez bir zenginlik olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Helikopterlerden nehir yataklarına fırlatılan binlerce kütük, güçlü akıntıların enerjisini kırarak doğal su havuzları oluşturacak, yaz aylarında suyun serin kalmasını sağlayacak ve tortuları tutarak nehri yeniden canlandıracak.

Yıllarca "dağınıklık ve kirlilik" zannedilerek derelerden temizlenen bu odun parçaları, hem su altındaki omurgasız canlılar için sığınak vazifesi görerek doğal besin zincirini yeniden kuracak hem de somon balıklarından nehir kuşlarına kadar tüm yaban hayatına nefes aldıracak.