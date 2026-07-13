İsveç’in güneyindeki Blekinge bölgesinde, onlarca yıl boyunca biriken asit yağmurlarının neden olduğu yüksek asitlik oranını düşürmek amacıyla geniş ölçekli bir havadan kireçleme operasyonu başlatıldı. Program kapsamında, su kaynaklarının kimyasal dengesini korumak için göl ve su yollarına helikopterle günde yaklaşık 200 ton kireç taşı bırakılıyor.

GÜNDE 162 SEFER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsveç kamu yayıncısı SVT’nin paylaştığı bilgilere göre, lojistik operasyon tek bir büyük döküm yerine, sürekli tekrar eden uçuşlar şeklinde yürütülüyor. Bölgedeki bir tarlada konuşlanan kamyonlar tarafından doldurulan ve her biri bir tonun biraz üzerinde kireç taşı taşıyan konteynerler, helikopter vasıtasıyla önceden belirlenen hedef noktalara taşınıyor. Operasyon kapsamında pilot Håkan Grop’un, kireç taşının hazırlandığı alan ile uygulama noktaları arasında tek bir günde 162 kalkış ve iniş gerçekleştirerek planlanan günlük hacme ulaştığı bildirildi.

200 TONLUK MALZEMEYİ BIRAKTILAR

Uzmanlar, 200 tonluk malzemenin tek bir noktaya yığılmasını önlemek ve aşırı konsantrasyon riskini ortadan kaldırmak amacıyla kireç taşını teknik ekiplerin belirlediği kriterlere göre farklı su kütlelerine bölüştürüyor. Havadan yürütülen bu yöntem, kara yoluyla ulaşımın sınırlı veya yavaş olduğu sulak alanlara hızlı müdahale edilmesini sağlıyor.

Blekinge Arkipelag kuruluşunda su ve sulak alan restorasyon projelerinden sorumlu limnolog (göl bilimci) Andreas Jezek, insan faaliyetlerinden kaynaklanan asitlenme problemine karşı çevresel izleme çalışmalarının uzun süredir devam ettiğini belirtti. Meslekteki 20 yıllık deneyimi boyunca uygulanan kireç taşı miktarının, çevre koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak yarı yarıya azaldığını kaydeden Jezek, buna karşın hassasiyeti devam eden su kaynaklarında işlemin düzenli olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

HASSAS TÜRLER İZLENİYOR

Program sorumluları, sudaki kimyasal değişimlerin ve asitlik seviyesinin ekosistemin bütünü üzerindeki etkilerini ölçmek için düzenli olarak veri topluyor. Bu kapsamda, su koşullarındaki değişimlere karşı yüksek hassasiyet gösteren kerevit ve tatlı su midyesi gibi türlerin durumu da izleme programı dahilinde takip ediliyor.