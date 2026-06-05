Brezilya’nın Paraná eyaletinde, çevre suçlarıyla mücadele etmek ve tahrip edilen Atlantik Ormanı'nı canlandırmak amacıyla sıra dışı bir restorasyon operasyonuna imza atıldı.

Bölge çevre enstitüsü (IAT) koordinasyonunda havalanan bir helikopter, ulaşılması zor dik yamaçlara ve koruma altındaki dört milli parka havadan tam 700 bin adet juçara palmiyesi tohumu bıraktı.

Adeta yeşil bir yağmuru andıran bu operasyon rastgele yapılmadı; tohumlar özellikle kaçakçıların yasa dışı yollarla palmiye özü çıkarıp ağaçları katlettiği suç koordinatlarına tek tek serpildi.

Meyvesi ve özü için nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalana kadar yağmalanan juçara palmiyesi, bölgedeki kuş ve memeli türlerinin besin zinciri için hayati bir önem taşıyor. Ancak bu özel ağacın özünü hasat etmek bitkinin doğrudan ölümüne yol açtığı için ormanlık alanlar büyük zarar görüyordu.

Çimlenme süreci yavaş ve zor olan bu türün popülasyonunu hızla artırmayı hedefleyen uzmanlar, havadan ekim yönteminin orman altı florası için en etkili çözüm olduğunu belirtti. Doğa gönüllüleri ve çevre kuruluşlarının desteğiyle toplanan 700 bin tohumun filizlenme oranları, önümüzdeki yıllarda mühendisler tarafından yakından takip edilecek.