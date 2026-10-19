New Hampshire eyaletindeki Hubbard Brook Deneysel Ormanı'nda gerçekleştirilen uygulamanın sonuçları dikkat çekti. Uzun süreli incelemelerde, kalsiyum takviyesinin ağaçların gelişimini olumlu etkilediği ancak orman ekosisteminde beklenmedik değişikliklere de yol açtığı belirlendi.

HELİKOPTERLE 40 TONDAN FAZLA MİNERAL SERPİLDİ

Asit yağmurları, yıllar içinde topraktaki kalsiyum miktarını azaltarak ağaçların büyümesini ve dayanıklılığını olumsuz etkiledi. Bu soruna çözüm arayan araştırmacılar, yaklaşık 12 hektarlık ormanlık alana helikopterle 40 tondan fazla kalsiyum içeren mineral serpti.

Uygulamada kullanılan kalsiyum silikat sayesinde toprağın kaybettiği minerallerin yeniden kazandırılması ve özellikle zarar gören ağaçların gelişiminin desteklenmesi hedeflendi. Araştırmacılar, müdahalenin ardından ağaçların hayatta kalma oranlarını ve çevredeki su kaynaklarında meydana gelen değişimleri takip etti.

BEKLENMEDİK BİR SORUN ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde kalsiyum takviyesinin ağaçlar üzerinde olumlu sonuçlar verdiği görüldü. Müdahale edilen bölgede genç akçaağaçların hayatta kalma oranı yüzde 36,6'ya ulaşırken, kalsiyum uygulanmayan karşılaştırma alanında bu oran yüzde 10,2'de kaldı.

Ancak ağaçların gelişimindeki iyileşmeye rağmen çevredeki su kaynaklarında beklenmedik bir değişim yaşandı. Kalsiyum verilen ormandan geçen akarsuda azot kaybının önemli ölçüde arttığı belirlendi. Ölçümlerde, su yoluyla taşınan inorganik azot miktarının komşu karşılaştırma alanlarının yaklaşık 30 katına ulaştığı görüldü.

İlk kez 1999 yılında gerçekleştirilen uygulamanın uzun vadeli sonuçları, ormanları iyileştirmek için yapılan müdahalelerin farklı çevresel etkiler oluşturabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, ağaçların gelişimini destekleyen yöntemlerin toprak ve su kaynakları üzerindeki sonuçlarının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.