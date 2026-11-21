ABD ve Meksika ordularının cuma gecesi düzenlediği ortak operasyonda, FBI'ın en çok aranan 10 kaçağı listesinde bulunan uyuşturucu baronu Fausto Isidro Meza Flores yakalandı.

Meksika Savunma Bakanlığı tarafından cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Sinaloa merkezli Meza-Flores Ulusötesi Suç Örgütü'nün lideri olduğu iddia edilen "Chapo Isidro" lakaplı Flores, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmak üzere ABD'ye iade edilmeyi bekliyor.

Operasyonda Flores ile birlikte örgütün ikinci adamı olduğu belirtilen "Serafín" lakaplı Germán N ve kartelin mali sorumlusu olduğu iddia edilen José N de gözaltına alındı.

Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, elleri kelepçeli üç kişinin silahlı muhafızlar eşliğinde bir binaya götürüldüğü yer aldı.

TV Azteca'nın haberine göre Flores'in tutuklanmasının ardından Meksika'daki savcılara sevk edilmesi bekleniyordu.

HELİKOPTERLER KURŞUN YAĞDIRDI

Flores'in yakalanması, Sinaloa eyaletinin kuzeybatısındaki kartel operasyonuyla aynı zamana denk geldi.

Eyalet Kamu Güvenliği Sekreterliği cuma günü yaptığı açıklamada, "SSPSinaloa, 20 Kasım 2026 Cuma günü Guasave belediyesinde federal personele yönelik bir saldırı meydana geldiğini bildirmektedir. Halktan kapalı alanlarda güvende kalmaları, bölgeden uzak durmaları ve yollarda seyahat etmekten kaçınmaları istenmektedir" ifadelerini kullandı.

TV Azteca tarafından paylaşılan görüntülere göre, yerleşim yeri olduğu görülen bir bölgede kartelle yaşanan çatışma sırasında alçaktan uçan iki Meksika askeri helikopteri kartel üyelerine yoğun ateş açtı.

Çatışma boyunca bölge sakinleri saklanmak zorunda kalırken, Sinaloa Geçici Valisi Graciela Domínguez Nava artan şiddet olayları nedeniyle eyaletteki otoyolların bazı bölümlerinde vatandaşların mahsur kaldığını belirtti.

Associated Press'in haberine göre ise yaklaşık 300 bin nüfuslu kente girişleri engellemek amacıyla kamyonların ateşe verilmesiyle kurulan barikatlar birçok otoyolda ulaşımı durdurdu.

MAÇA GİDENLER NASIL KAÇACAKLARINI BİLEMEDİ

Çatışma sesleri, Guasave'deki Kuroda Park'ta Meksika Pasifik Ligi beyzbol takımları Algodoneros de Guasave ile Venados de Mazatlán arasında oynanan maç sırasında stadyumun içinden de duyuldu.

Maç yayınına yansıyan görüntülerde, sahada silah seslerinin yankılanması üzerine Algodoneros de Guasave oyuncularının oyunu durdurma işareti yaptığı, sahadaki tüm personelin kurşunlardan korunmak için yedek kulübelerine koştuğu ve taraftarların çığlıklar atarak tribünlerden kaçtığı görüldü.

Yayın sırasında maçın yorumcularından biri, "Saha dışında bir durum var" derken, ardından "Ulusal güvenlikle ilgili bir durum söz konusu; oyuna ara versek iyi olur ve maçla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Meksika Pasifik Ligi yetkilileri maçın kalan kısmını iptal etti. Lig tarafından yapılan açıklamada, "Guasave kentinde son birkaç saat içinde meydana gelen güvenlikle ilgili olaylar ışığında, Liga Mexicana del Pacífico Banamex —yerel makamlarla koordinasyon halinde ve taraftarlarımızın güvenliğini koruma amacıyla— Kuroda Park'ta Venados de Mazatlán ile Algodoneros de Guasave arasında oynanan maçı iptal etme kararı almıştır" denildi.

BAŞINA 5 MİLYON DOLAR ÖDÜL

On yılı aşkın süredir polisten kaçan Flores'in tutuklanması için FBI yetkilileri 5 milyon dolar ödül koymuştu.

FBI, şüpheli uyuşturucu baronunu birden fazla uyuşturucu kaçakçılığı ihlali ve ateşli silah bulundurma ve kullanma suçlarından arıyor ve ABD'ye ölümcül uyuşturucular sokmakla suçluyordu.

ABD'li yetkililer, "aşırıcı ve ağır silahlı" olarak tanımlanan ve faaliyetleri arasında toprak kontrolünü sağlamak için silahlı çatışmalar, adam kaçırma, cinayet, işkence ve gasp bulunan suç örgütünün, Sinaloa eyaletinde çok sayıda kolluk kuvveti mensubunun ve diğer kartel üyelerinin öldürülmesinden sorumlu tutulduğunu belirtti.

Flores hakkında ilk olarak Mayıs 2012'de Washington DC'deki büyük jüri tarafından iddianame hazırlanmış, Kasım 2019'da ise federal tutuklama emri çıkarılmıştı.

Flores'e yöneltilen suçlamalar arasında ABD'ye sokulmak üzere 500 gram veya daha fazla metamfetamin üretmek ve dağıtmak için komplo kurmak, 5 kilogram veya daha fazla kokain, 1 kilogram veya daha fazla eroin ve 1000 kilogram veya daha fazla esrar dağıtmak ile ateşli silah bulundurmak ve kullanmak yer alıyor.