Washington eyaletinde uzmanlar, ağır yük helikopterleri kullanarak nehir yataklarına yüzlerce ton ağırlığında devasa ağaç kütükleri indirdi. Gerçekleştirilen bu yapay müdahale sonucunda, bölgede yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan somon balığı popülasyonu kısa sürede eski canlılığına kavuştu.

BÖLGEDEKİ BALIK POPÜLASYONU NEDEN ÇÖKTÜ?

Geçmiş yıllarda nehir yataklarında yapılan temizlik çalışmaları ve kütüklerin sudan çıkarılması bölgedeki doğal su yapısını bozdu. Akarsudaki akış hızının artması ve doğal gölgelik alanların yok olması, somon balıklarının barınma alanlarını tahrip etti. Yaşanan bu habitat kaybı, eyalet genelindeki somon popülasyonunun hızla çökmesine ve üreme oranlarının düşmesine neden oldu.

YAPAY AĞAÇ BİRİKİNTİLERİ OLUŞTURULDU

Çevre uzmanları bozulan ekosistemi onarmak için nehir yataklarına yeniden ağaç yerleştirme projesini başlattı. Kara araçlarının ulaşamadığı sarp nehir vadilerine helikopterler aracılığıyla dev kütükler taşındı. Havadan sulara bırakılan ağaç gövdeleriyle nehrin ortasında stratejik noktalara devasa yapay kütük engelleri inşa edildi.

NEHRE ATILAN KÜTÜKLER ÜREMEYİ NASIL ARTIRDI?

Suya bırakılan ağaç kütükleri, nehrin akış hızını yavaşlatarak somonlar için hayati önem taşıyan durgun göletler oluşturdu. Suyun içinde biriken ağaç yığınları, balıkların yumurtalarını bırakabileceği güvenli ve serin gölgelik alanlar yarattı. Bu yapay birikintilerin nehrin doğal döngüsüne entegre olmasıyla birlikte, somonların üreme alanları ekolojik olarak yeniden canlandı.