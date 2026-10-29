Havadaki helikopterlerin nehir yataklarına peş peşe devasa ağaç gövdeleri yağdırdığını görenler gözlerine inanamadı. ABD'nin Oregon eyaletinde İlk bakışta su yolunu tıkayan büyük bir çevre felaketi ya da kaza gibi görünen olayın perde arkası, gizli bir kurtarma planı çıktı. İki büyük nehre havadan bırakılan tam 248 dev kütük, bölgedeki ekosistemin kaderini baştan aşağı değiştirdi.

SUYUN ORTASINA BİLEREK HAVADAN AĞAÇ YAĞDIRDILAR

Akarsuların önüne kütük atmak genellikle akışı engelleyen tehlikeli bir durum olarak bilinir. Ancak uzman ekipler, doğanın dengesini yeniden kurmak için tam tersi bir taktik uyguladı. Karadan ağır iş makinelerinin girmesinin imkânsız olduğu sarp vadi ve kanyonlara helikopterlerle taşınan yüzlerce tonluk keresteler, nehir yataklarının en kritik noktalarına milimetrik hesaplarla bırakıldı.

Bu kütükler, akıntının aşırı hızlandığı hatlarda suyu yavaşlatıp doğal derin havuzlar ve sığınak cepleri oluşturuyor. Hızla akan suların sürükleyip yok ettiği tortu ve organik maddeler kütüklerin arasına takılarak, nehir tabanında mikro canlıların ve bitkilerin yeniden yeşermesini sağlıyor.

BÖLGENİN KADERİ TAMAMEN DEĞİŞTİ

Operasyonun odağında, nehirdeki zorlu akıntıya ve yırtıcılara karşı savunmasız kalan balık türlerini kurtarmak yatıyor. Okyanusa doğru göç etmeden önce tatlı sularda büyüme savaşı veren genç coho somonları, hızla akan nehirlerde enerjilerini tüketip yırtıcılara yem oluyordu.

BALIKLARIN SAKLANMA KALESİ İŞLEVİ GÖRÜYOR

Su yatağına yerleştirilen 248 dev kütük; coho somonları, gökkuşağı alabalıkları ve bölgenin kadim canlısı lampreyler için güvenli birer saklanma kalesi işlevi görüyor. Nehirde su seviyesi taşkın boyutuna ulaştığında bile dev gövdelerin arkasına sığınan balıklar, akıntıya kapılmadan ve yırtıcıların hedefi olmadan gelişimlerini tamamlıyor.