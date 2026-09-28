22 yaşındaki oyuncu Helin Kandemir ile Fatih Karagümrük forması giyen futbolcu Dorukhan Toköz, bir süredir özel hayatlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

İkilinin ilişkisinde daha önce kısa süreli bir ayrılık yaşandığı, ardından Kandemir’in Toköz’e bir şans daha verdiği öne sürülmüştü.

SOSYAL MEDYADAN GELEN YORUM DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak Kandemir’in sosyal medya paylaşımının altına bir kullanıcı tarafından Toköz’le ilgili dikkat çekici bir yorum yapıldı.

Yorumda, Toköz’ün bir gece sarışın bir kadınla kütüphanede tanıştığı, ardından birlikte vakit geçirdikleri ve aynı otomobile bindikleri iddia edildi.

ÖNCE BEĞENDİ SONRA GERİ ÇEKTİ

Söz konusu yorumu Helin Kandemir’in önce beğendiği, daha sonra ise beğenisini kaldırdığı görüldü.

Kandemir’in bu hareketi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, olay kısa sürede magazin gündemine taşındı.

Yorumda yer alan iddiaların doğruluğuna ilişkin herhangi bir kanıt paylaşılmazken, Helin Kandemir veya Dorukhan Toköz cephesinden konuyla ilgili açıklama gelmedi.