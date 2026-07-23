İş dünyasının tanınan isimlerinden Celal Can Algül, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi. Algül, geçmişte tanıştığı ve yıllar sonra yeniden hayatına giren lise aşkı Yağmur Gedik ile nişanlandı. AİLE ARASINDA SADE TÖREN DÜZENLENDİ Celal Can Algül ile Yağmur Gedik’in nişan töreni, aile üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Sade bir organizasyonla evlilik yolunda ilk adımı atan çift, nişan yüzüklerini birlikte taktı. MUTLU ANLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI Nişandan özel kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Celal Can Algül, takipçileriyle sevincini paylaştı. Çiftin romantik hikayesi, sosyal medyada da ilgi gördü.



Oyuncu Helin Kandemir ile iş insanı Celal Can Algül’ün bir dönem magazin gündeminde geniş yer bulan ilişkisi sona erdi. İkili, 12 Aralık 2025 tarihinde yeniden şans verdikleri birlikteliklerini bu kez sürdüremedi. Yeniden ayrılık kararı alan çift, sosyal medyada da dikkat çeken bir adım attı. Helin Kandemir ve Celal Can Algül, birbirlerini takip etmeyi bırakarak ayrılıklarını gözler önüne serdi.

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