HELİN KANDEMİR'İN ÖNCEKİ İLİŞKİSİ DE GÜNDEMDEYDİ

Genç oyuncu daha önce iş insanı Celal Can Algül ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine gelmişti. Bir dargın bir barışık sürdüğü belirtilen ilişkinin sona ermesinin ardından Kandemir, bir süre özel hayatıyla gündeme gelmemişti.

Dorukhan Toköz ile yaptığı paylaşım ise oyuncunun hayatında yeni bir sayfa açtığını ortaya koydu.