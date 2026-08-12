ÜNLÜ FUTBOLCUYLA AŞKINI HERKESE DUYURDU
“Sevdiğim Sensin” dizisinin yıldızı Helin Kandemir, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. 22 yaşındaki oyuncunun, Fatih Karagümrük'e transfer olan 30 yaşındaki futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Kandemir, sosyal medya hesabından Toköz ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak yeni ilişkisini ilk kez takipçileriyle paylaştı.
SÜRPRİZ PAYLAŞIM AŞKI ORTAYA ÇIKARDI
Oyunculuk kariyerinde “Bihter”, “Kağıt Ev”, “Duy Beni” ve “Doğduğun Ev Kaderindir” gibi yapımlarda rol alan Helin Kandemir, bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi.
Bir süredir hayatında kimse olmadığı konuşulan genç oyuncunun sosyal medya paylaşımı, magazin gündeminde sürpriz bir gelişme yarattı.
İLK KAREYİ KENDİSİ PAYLAŞTI
Kandemir, futbolcu Dorukhan Toköz ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Çiftin birlikte yer aldığı kare, kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.
Bu paylaşımın ardından ikilinin bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıkarken, Kandemir de ilişkisini ilk kez kamuoyuyla paylaşmış oldu.
HELİN KANDEMİR'İN ÖNCEKİ İLİŞKİSİ DE GÜNDEMDEYDİ
Genç oyuncu daha önce iş insanı Celal Can Algül ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine gelmişti. Bir dargın bir barışık sürdüğü belirtilen ilişkinin sona ermesinin ardından Kandemir, bir süre özel hayatıyla gündeme gelmemişti.
Dorukhan Toköz ile yaptığı paylaşım ise oyuncunun hayatında yeni bir sayfa açtığını ortaya koydu.
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SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ
Kandemir ve Toköz'ün birlikte verdiği ilk poz, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Takipçilerden çok sayıda beğeni ve yorum alan fotoğraf, yeni aşkı magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından biri haline getirdi.
Genç oyuncu ile futbolcunun ilişkilerini sosyal medya üzerinden böylece kamuoyuna açık şekilde ilan ettiği görüldü.
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