Başarılı oyunculuğuyla son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Helin Kandemir, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Sorulara içtenlikle yanıt veren oyuncu, günlük yaşamında temizlik konusunda oldukça hassas olduğunu anlattı. Kandemir'in setten döndüğünde uyguladığı rutin ise sosyal medyada ilgi gördü.
''TELEFONUMU MUTLAKA KOLONYALARIM''
Programda favori temizlik yöntemlerini anlatan Helin Kandemir, iki vazgeçilmez alışkanlığı olduğunu söyledi.
"Favori temizlik hackim iki tane var. Biri kolonya. Evden mesela setten geldim. Çıkaracağız her şeyi. Kolonyalayacağız, sileceğiz. Yarına sete gideceksem o böyle mis gibi kokar. Kolonya kokar yani. Şimdi elimize yüzümüze değdiyoruz ya telefonumuzu bütün gün. Onu mutlaka kolonyalayacağım" ifadelerini kullandı.
''DİŞ FIRÇASI KULLANMIYOR MUSUNUZ?''
Temizlikte kullandığı ikinci yöntemin ise diş fırçası olduğunu söyleyen oyuncu, "İkinci diş fırçası tabii ki. Temizlik yaparken diş fırçası hiç kullanmadınız mı ya, ben deli miyim?" diyerek stüdyoda gülümseten anlar yaşattı.
''EVİMİ TEMİZLEMEDEN ÇIKAMAM''
Temizlik konusunda kendisini "tam bir temizlik hastası" olarak tanımlayan Kandemir, bu alışkanlığının günlük hayatını da etkilediğini söyledi.
Bir yere gitmeden önce mutlaka evini temizlediğini belirten oyuncu, "Bir yere gidilmesi gerekiyorsa ve hazırlanmam için bir saate ihtiyacım varsa iki saat derim. Çünkü çıkmadan önce mutlaka evimi temizlemem gerekiyor. Bu da sadece zaman ve enerji kaybı" ifadelerini kullandı.
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