''EVİMİ TEMİZLEMEDEN ÇIKAMAM''

Temizlik konusunda kendisini "tam bir temizlik hastası" olarak tanımlayan Kandemir, bu alışkanlığının günlük hayatını da etkilediğini söyledi.

Bir yere gitmeden önce mutlaka evini temizlediğini belirten oyuncu, "Bir yere gidilmesi gerekiyorsa ve hazırlanmam için bir saate ihtiyacım varsa iki saat derim. Çünkü çıkmadan önce mutlaka evimi temizlemem gerekiyor. Bu da sadece zaman ve enerji kaybı" ifadelerini kullandı.