Avrupa: Gelişmeleri kaygıyla izliyoruz

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Michael O’Flaherty, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanması ve sonrasında yaşanan protestolar hakkında açıklama yaptı.

Tutuklama kararına karşı düzenlenmek istenen eylemlerin engellenmesi ve yurttaşların gözaltına alınmasına tepki gösterilen açıklamada, “Türkiye’de son günlerde gerçekleşen protestolar kapsamında polisin orantısız güç kullanımı ve bilgi edinme ve yayma hakkına yönelik yaygın kısıtlamalarla ilgili haberleri kaygıyla izliyorum” denildi.

Açıklamada, yaşananların Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Parlamenter Meclisi Bürosu tarafından kınandığı bilgisine yer verilerek, “Türk yetkililerden barışçıl gösteri özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğüne saygı gösterilmesi konusundaki insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmelerini rica ediyorum” denildi.

ABD: Tutuklamalar endişe verici boyutta

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Washington’da yaptığı görüşme konusunda sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Marco Rubio, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin, “Türkiye’deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili endişelerimi dile getirdim” dedi. Dışişleri kaynakları ise görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce da, görüşmeye ilişkin iki bakanın güvenlik ve ticaret alanındaki kilit konularda iş birliğini belirterek, “Türkiye’de son dönemde yaşanan tutuklamalar ve protestolarla ilgili endişelerini dile getirdi” açıklamasını yaptı.