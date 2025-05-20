Daha önce ‘Lüks seccade’ satan Türkiye Diyanet Vakfı, elektronik ürün satmaya başlayınca ‘ticaret hacmini artırdı’ yorumları yapıldı. Diyanet Vakfı’nın internet sitesinde akıllı saat, kulaklık, hoparlör ve mikrofon satışı için reklam çalışması da yaptı.

‘GEL VATANDAŞ’ REKLAMI

Sitedeki ürünler, “Büyük teknoloji fırsatları, en popüler ürünlerde kaçırılmayacak fiyatlar. Hemen keşfedin” sözleriyle pazarlanıyor.

Ürünler ve fiyatları ise şöyle sıralanıyor: Akıllı saat bin 790 TL, yaka mikrofonu bin 750 TL

bluetooth hoparlör ise bin 890 TL’den alıcı buluyor. Kablosuz bluetooth hoparlör bin 890 TL, power bank ise 949 liraya satılıyor. Fiyatların piyasaya göre biraz fazla olduğu yorumları yapılıyor.

Kablosuz kulaklık ve karaoke hoparlör de Diyanet Vakfı’nın sitesi üzerinden satılıyor ancak şu an stoklarda yok.

SECCADE SATIŞI DURDU

Türkiye Diyanet Vakfı geçmişte de sattığı ürünlerle dikkat çekmişti. 2021 yılında 4 bin 500 liraya lüks seccade satan vakıf, gelen yoğun tepkilerin ardından seccade satışını durdurmuştu.

Diyanet Vakfı’nın kuruluş amacı bu değil

Diyanet Vakfı, 13 Mart 1975'te dönemin Diyanet İşleri Başkanı Dr. Lütfi Doğan ve beraberinde yardımcıları Dr. Tayyar Altıkulaç ve Yakup Üstün tarafından kuruldu. Vakfın amacı, İslam’ın yayılmasını ve din hizmetlerini üstlenecek bir nesil yetiştirilmek olarak açıklandı.