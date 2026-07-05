Uluslararası finans devleri, 2026 yılına yönelik altın fiyat tahminlerinde aşağı yönlü güncellemelere gitti. Yapılan revizelere rağmen bankaların yıl sonu için öngördüğü seviyeler altın piyasası için halen yeni rekorlar anlamına gelirken, son dönemde zayıf gelen ABD istihdam verileriyle birlikte altının yeniden yükselişe geçmesi piyasaların Fed politikalarına olan hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Global bankaların altın tahminlerini aşağı çekmesindeki en önemli gerekçeler; ABD'de faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentiler, ABD dolarının küresel ölçekte güçlü seyretmesi ve altına yönelik yatırım talebinin tahminlerin altında kalması olarak sıralanıyor.

Bu kısa vadeli gelişmelere ve hedef fiyat düşüşlerine rağmen, uzmanlar altındaki uzun vadeli yükseliş trendinin sona ermediğini, aksine piyasaların daha oynak ve belirsiz bir döneme girdiğini vurguluyor. Altın fiyatlarını uzun vadede desteklemeye devam eden temel unsurlar ise şu şekilde belirtiliyor:

-Merkez bankalarının aralıksız sürdürdüğü altın alımları,

-Rezerv çeşitlendirme ihtiyaçları,

-Küresel ölçekte büyüyen borç riskleri.

İşte global bankalar ve yeni altın tahminleri:

JPMorgan:

2026 üçüncü çeyrek: 4.300 USD/ons

2026 dördüncü çeyrek: 4.500 USD/ons

JP Morgan 2027'de merkez bankalarının alımlarıyla talebin yeniden güçlenmesini bekliyor.

Goldman Sachs:

2026 sonu tahminini 5.400 dolardan 4.900 USD/onsa düşürdü.

Fed'in faiz indirimini artık 2026 yerine 2027'de başlatacağını öngörüyor.

Yüksek faizler, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor.

UBS:

2026 sonu hedefini 5.900 dolardan 5.500 USD/onsa indirdi.

Kısa vadede fiyatların 3.850–4.000 USD/ons bandına gerileyebileceğini belirtiyor.

HSBC:

2026 boyunca altının 3.950–5.050 USD/ons arasında dalgalanacağını,

Yıl sonunda ise yaklaşık 4.450 USD/ons seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

BEKLENTİLER ALTÜST OLDU

Küresel bankacılık devlerinin altın fiyatlarına yönelik arka arkaya açıkladığı rekor beklentiler, son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik verilerin ardından adeta altüst oldu.

Bu yüksek tahminlerin ardından vatandaşların hızla altına yönelmesiyle piyasalarda yoğun bir hareketlilik yaşandı. Ancak beklentilerin aksine altın fiyatlarında sert düşüşler meydana geldi. yaşanan bu ani dalgalanmalarla birlikte fiyatları manipüle olan altın, yüksek fiyattan alım yapan yatırımcısına kısa sürede büyük kayıplar yaşattı.

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