İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 9 Mart 2025’te meydana gelen ve Himmet ile Muhterem Konuk’un hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kazaya sebebiyet verdiği belirlenen sürücü C.G., tedavisinin cezaevinde mümkün olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi.

Kazada, Salihli’den İzmir yönüne seyreden Himmet Konuk’un kullandığı otomobile karşı şeritten gelen ve kontrolsüz şekilde şerit değiştiren C.G. yönetimindeki araç çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle Muhterem Konuk olay yerinde hayatını kaybederken, Himmet Konuk ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Aynı araçta bulunan çiftin kızları ve 3 yaşındaki torunları da kazada ağır yaralanmıştı. Emekli albay olan Himmet Konuk ve eşi için Salihli’de askeri tören düzenlenmiş, cenazeleri mahalle mezarlığında toprağa verilmişti.

HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETİ YOK

Kazaya sebep olan sürücü C.G.’nin 230 promil alkollü olduğu ve daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin 2029 yılına kadar geri alındığı ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından tutuklanan C.G., Adli Tıp Kurumu'nun “cezaevinde tedavisi mümkün değil” raporunun ardından ceza infazı üç ay ertelenerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan C.G.’nin tahliyesi, kazada yakınlarını kaybeden aileyi isyan ettirdi.

Acılı aile, sürücünün serbest bırakılmasına tepki göstererek, “İki can gitti, üç kişi hâlâ iyileşmeye çalışıyor. Bu adalet değil,” diyerek isyan etti.