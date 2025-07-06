Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü yaptığı açıklamada AKP'nin birinci parti olduğunu söylemişti.

"BİRİNCİ PARTİ AK PARTİ'DİR"

Bir gazetecinin, "Hala birinci parti olduklarını iddia ediyorlar" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP’nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil. Yani onlar ne kadar anket yapıyorlarsa, biz de o denli anketlerimizi yapıyoruz, yaptırıyoruz. Şu anda Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir" ifadelerini kullandı.

"MADEM BİRİNCİ PARTİSİN, GEL"

CHP lideri Özel ise Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi.

CHP'li 3 belediyenin gözaltına alınmasının ardından toplanan CHP Olağanüstü MYK'nın ardından açıklamalarda bulunan Özel, şunları söyledi:

‘CHP’ diyor, ‘Anketlerde önde olduğunu iddia ediyor.’ Erdoğan cevap veriyor, neresi yaralı oradan cevap veriyor. ‘Onlar kadar biz de anket yaptırıyoruz. AK Parti birinci partidir.’ Sorun yok o zaman. Hodri meydan, 2 Kasım Pazar. Madem birinci partisin, gel. Aday da olabiliyorsun. Vereceğiz oyu. Meclis’te erken seçim kararını aldıracağız. Sen birinci parti olsan parende atarak sandığa gidersin.”

İKİ PARTİ ARASINDAKİ FARK 5.3 PUAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in açıklamalarının ardından, son seçime en yakın sonuçları bilen anket şirketi Temmuz ayının en dikkat çeken anketlerinden birini açıkladı.

Ankette, yüzde 36.2 ile CHP'nin birinci parti olduğu AKP'nin oy oranının ise yüzde 30.9 olduğu görüldü.

CHP ile AKP arasında fark ise yüzde 5,3.

DEM Parti'nin oy oranı yüzde 9.3 olurken; MHP'nin oy oranı ise yüzde 7.4.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

İYİ Parti yüzde 6.3

Zafer Partisi yüzde 5.1

YRP yüzde 2,5

Diğer yüzde 2,3