Uzak Doğu mutfağının asırlık mirası olan ve "soya peyniri" olarak da bilinen tofu, son yıllarda sağlıklı yaşam tutkunlarının sofralarında başköşeye yerleşti. Sütten yapılan geleneksel peynirlerin aksine tamamen soya fasulyesi sütünden elde edilen bu özel besin, zengin besin içeriği ve sağlığa sunduğu geniş kapsamlı faydalarla uzmanların dikkatini çekmeye devam ediyor.

KEMİK VE İSKELET SİSTEMİ İÇİN KALSİYUM DEPOSU

Tofu, özellikle yüksek kalsiyum ve magnezyum içeriğiyle öne çıkıyor. Düzenli tüketildiğinde kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz (kemik erimesi) riskini belirgin ölçüde azaltıyor. İçerdiği bitkisel bileşenler ve izoflavonlar sayesinde hem yaşlanmaya bağlı kemik kayıplarını engelliyor hem de özellikle kadınlarda menopoz döneminde ortaya çıkan kemik zayıflıklarına karşı doğal bir kalkan oluşturuyor.

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR,

Sıfır kolesterol oranı ve düşük doymuş yağ içeriğiyle tofu, tam bir kalp dostu. Çalışmalar, tofuda bulunan soya izoflavonlarının ve kaliteli bitkisel proteinlerin, kandaki kötü kolesterol (LDL) ve trigliserit seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Damar sertliğinin önüne geçerek kardiyovasküler hastalık riskini en aza indiriyor.

BİTKİSEL PROTEİN SAĞLIYOR

Hayvansal protein tüketmeyen veya sınırlayan bireyler için mükemmel bir alternatif olan tofu, vücudun üretemediği tüm temel amino asitleri içeren nadir bitkisel kaynaklardan biridir. 100 gramında yaklaşık 8 gram protein barındıran bu gıda, kas kütlesinin korunmasını sağlarken doku onarımını ve hücre yenilenmesini de destekliyor.

Glisemik indeksi oldukça düşük olan tofu, kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açmıyor. İnsülin direncini azaltarak diyabet riskini hafifletmeye yardımcı olurken, yüksek protein ve lif yapısıyla uzun süre tokluk hissi veriyor. Düşük kalorili yapısı sayesinde diyet listelerinin vazgeçilmezi haline geliyor.

BEYİN VE CİLT SAĞLIĞINA ANTİOKSİDAN DESTEĞİ

İçerdiği yoğun antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşan tofu, hücre hasarını önleyerek yaşlanma belirtilerini geciktiriyor. Cildin elastikiyetini artırırken, B vitaminleri ve demir içeriğiyle hafızayı güçlendiriyor ve bilişsel fonksiyonların korunmasına katkıda bulunuyor.

Uzmanlar, alerjik bir durumu veya özel bir sağlık engeli olmayan herkesin bu besleyici soya ürününü salatalarında, çorbalarında veya ana yemeklerinde dengeli bir şekilde tüketmesini öneriyor.