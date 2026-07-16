Türk Lirası'ndaki değer kaybı durdurulamıyor. Doların küresel çapta bugün değer kaybı yaşamasına rağmen, TL tarafında uzun süredir görülen kayıplar, döviz kurlarında rekorları meydana getirdi. Dolar ve euro, Türk Lirası karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Dolar/TL kurunda yükselişler devam ediyor. Her gün yeni bir rekora imza atan dolar/TL kuru, bugünde yeni bir rekoru daha kırdı. haftanın dördüncü işlem gününde sabah seansında 09.46 47,05 seviyesine yükselerek rekor tazeledi.

Euro/TL yeni güne rekorla başladı. Türk Lirası'ndaki değer kayıpları, euro/TL rekorları gündeme taşıdı. Euro/TL bugün sabah seansında 09.46'da 54,06 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dolar endeksi de yeni günde zayıf bir seyir sergiliyor. Dolar endeksi bugün 09.46'da 100,50 seviyesinde seyrediyor.

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