İngiltere'de çocuk bakımı ve aile sorumluluklarını iş hayatıyla birleştirme çabası, esnek çalışma imkanı sunan mesleklerin popülaritesini artırıyor. Bu alandaki gelirler de dikkat çekici seviyelere ulaşıyor.

CV-Library tarafından hazırlanan araştırma, Mayıs 2025 ile Temmuz 2026 döneminde yayımlanan iş ilanlarını inceleyerek esnek çalışma imkanı sunan meslekleri ortalama maaşlarına göre sıraladı.

YILLIK 55 BİN STERLİNLIK GELİR

Araştırmanın zirvesinde online özel ders öğretmenliği yer alıyor. Bu alanda çalışanların ortalama yıllık maaşı 55 bin 148 sterlin olarak hesaplandı. Son 12 ayda bu meslek grubu için 55 bin 87 iş ilanı yayımlandı.

Listede ikinci sırada sanal asistanlık bulunuyor. Yıllık ortalama 45 bin 132 sterlin gelir getiren bu meslek, son 12 ayda 178 binden fazla iş ilanı ile geniş bir talep görüyor. Takvim yönetimi, e-posta ve idari işlerin uzaktan yürütülmesine olanak tanıyan sanal asistanlık, özellikle geleneksel çalışma saatlerine bağlı kalmak istemeyen ebeveynler için öne çıkıyor.

Üçüncü sırada ise Uber sürücülüğü yer alıyor. Bu alanda ortalama yıllık gelir 40 bin 677 sterlin olarak hesaplandı.

Araştırma, online özel ders öğretmenliği, sanal asistanlık ve Uber sürücülüğünün yanı sıra sosyal medya yönetimi gibi diğer uzaktan çalışma pozisyonlarının da ebeveynler için önemli seçenekler olduğunu belirtiyor.

CV-Library işe alım uzmanı Emerton, özellikle yaz tatillerinde ebeveynlerin çocuk bakımı ve tatil kulübü masrafları nedeniyle ek finansal baskı altında kaldığını belirtti. Emerton, esnek çalışmanın artık yalnızca birkaç meslekle sınırlı olmadığını, giderek daha fazla işin uzaktan, tam zamanlı veya yarı zamanlı yapılabildiğini söyledi.

DENEYİM KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Londra'nın güneyinde yaşayan 64 yaşındaki Finnian Fitzpatrick, online özel ders vererek gelir elde eden örneklerden biri. 1996'da öğretmenlik yeterliliği alan Fitzpatrick, 2020'de sınıfta çalışmayı bıraktı. Haftada yaklaşık 25 öğrenciyle ilgilenen Fitzpatrick'in 10 öğrencisiyle dersleri online olarak gerçekleştiriyor.

Emerton'a göre ebeveynler, akşam saatlerinde online özel ders verebilir, sanal asistan olarak çalışabilir veya sosyal medya hesaplarını yönetebilir. Bu esneklik, aile hayatı ile kariyer dengesi kurmak isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor.