İstanbul'un çeşitli ilçelerinde park halindeki motosikletleri hedef alan ve kısa sürede 5 ayrı hırsızlık eylemine karışan şüpheli, emniyet güçlerinin detaylı çalışmaları sonucu yakayı ele verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ile Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü soruşturmada, güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek 22 yaşındaki şüpheli A.H. gözaltına alındı.
İkitelli, Zeytinburnu ve Fatih'te gerçekleştirdiği hırsızlıkların faili olduğu saptanan şüphelinin emniyetteki sorgusunda, geçmişte de 38 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinin araştırmalarında, A.H.'nin kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden "İstanbul'a geliyorum. İcraatlara devam" notuyla bir paylaşım yaptığı ve bu görüntülerde bindiği motosikletin dahi çalıntı olduğu tespit edildi.
Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıyan şüpheli, emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.