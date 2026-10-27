Sonbaharın gelmesiyle birlikte kırsal bölgelerde ve ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen menengiç ağaçları vatandaşların akınına uğruyor. Küçük yeşil taneleriyle dikkat çeken bu yabani meyve, zahmetli bir toplama sürecinin ardından hem içecek hem de kozmetik sektörünün en gözde hammaddelerinden birine dönüşüyor. Hem lezzetiyle hem de sağladığı yüksek gelirle dikkat çeken menengiç, son yılların en kazançlı doğa mahsulleri arasında başı çekiyor.

FİNCANDA BAŞLAYAN YOLCULUK CİLDE VE SAÇA KADAR UZANIYOR

Toplanan menengiç meyveleri geleneksel yöntemlerle kavrulup öğütüldüğünde, kafeinsiz ve yumuşak aromalı eşsiz menengiç kahvesine dönüşerek keyifle içiliyor. Ancak meyvenin asıl ekonomik değerini oluşturan tarafı, ezilerek çıkarılan saf yağı oluyor. Saça ve cilde doğrudan sürülen, hiçbir kimyasal katkı maddesi içermeyen bu saf yağdan üretilen geleneksel bıttım sabunlarının tek bir kalıbı tezgahlarda 800 liradan kapış kapış satılıyor. Özellikle saç dökülmesine ve cilt yenilenmesine olan güçlü etkileri, ürünü doğal kozmetik arayanların gözdesi haline getiriyor.

TEK BİR TANESİ BİLE ZİYAN EDİLMİYOR

Hem fincanda şifa arayanlara hem de cildine ve saçına doğal bakım uygulamak isteyenlere hitap eden menengiç, doğanın sunduğu en zengin bitkiler arasında yer alıyor. Dağ köylüleri için önemli bir geçim kaynağı olan bu mucizevi meyvenin her zerresi değerlendirilirken, pazarlardaki ve aktarlardaki yüksek talep her geçen gün artmaya devam ediyor.