Antarktika okyanusunun büyük derinliklerinde yaşayan bu canlı, hareketli ve solucan benzeri ışınlarıyla dikkat çekiyor. Deniz yıldızlarının yakın bir akrabası olan dikenli yılankuyruklu yıldızı, kalın ve hareketsiz ışınlar yerine, aktif ve esnek uzuvlara sahip olmasıyla ayrışıyor. Araştırmacılar, hayvanın bu ışınları hem yer değiştirmek hem de okyanus dibine çöken organik parçacıklarla (detritüs) beslenmek için kullandığını belirtti.

YÜKSEK REJENERASYON YETENEĞİ

Yılankuyruklu yıldızlarının en çarpıcı özelliklerinden biri, kaybettikleri vücut parçalarını onarma yetenekleridir. Bilim insanlarına göre bu canlılar, saldırıya uğradıklarında veya hasar aldıklarında ışınlarını ve vücut disklerinin parçalarını hızla yenileyebiliyor. Ayrıca, bu türün bazı varyasyonlarının zifiri karanlık derinliklerde sarımsı-yeşil bir ışık saçma (biyolüminesans) özelliğine sahip olduğu kaydedildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YENİLENME HIZINI DÜŞÜRÜYOR

Okyanus asitlenmesi ve yükselen su sıcaklıkları, bu türün magnezyum kalsit yapılı iskelet sistemi üzerinde tehdit oluşturuyor. Yapılan bilimsel çalışmalar, 2300 yılı için öngörülen pH seviyelerinde (7,3), yılankuyruklu yıldızlarının uzuv yenileme hızının yaklaşık yüzde 30 oranında azalabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, çevresel koşullardaki bu bozulmanın canlılarda kas atrofisine de (erime) yol açabileceği uyarısında bulundu.

ULUSLARARASI BİLİMSEL İNCELEME BAŞLATILDI

Ulusal Antarktika Bilim Merkezi ve Polonya Bilimler Akademisi, Güney Okyanusu’ndaki omurgasız canlıların iskelet yapılarındaki değişimleri incelemek üzere ortak bir proje başlattı. Çalışma kapsamında deniz hayvanlarının kemik, kabuk ve iskelet unsurlarındaki bozulmalar gözlemleniyor. Bu araştırmalar sayesinde, okyanusun kimyasal bileşimindeki değişimlere karşı en hassas olan türlerin belirlenmesi ve iklim değişikliğinin Antarktika ekosistemi üzerindeki sonuçlarının analiz edilmesi hedefleniyor.