Islak kek, hem tatlı olması hem de hafif bir yapıya sahip olması nedeniyle birçok insanın favori tatlısı durumunda.



Tüm güzel yönlerine rağmen insanları ıslak keklerden uzak tutan şey, hazırlanmasının oldukça zahmetli oluşudur. İnternette yüzlerce farklı tarif bulunuyor olsa da, bu tariflerin büyük bölümü ya çok masraflı oluşu ya da hazırlanmasının epey zor olması nedeniyle insanların gözünü korkutmakta.



İşte sizlere 30 dakikada hazırlanabilecek, eşsiz lezzete sahip ıslak kek tarifi:

GEREKLİ MALZEMELER:



Tereyağı - 185 gram

Bitter çikolata - 185 gram

Un- 85 gram

Kakao tozu - 40 gram

Beyaz çikolata - 50 gram

Sütlü çikolata - 50 gram

Yumurtalar - 3 adet

Şeker - 275 gram

HAZIRLANIŞ



Tereyağını küçük küpler halinde kesin ve çikolatayı aynı kaseye kırın. Bir mikrodalgada 30 saniye boyunca erimesini sağlayın.



Sonrasında karışımın soğumasını bekleyin ve fırını 180 derecede ısıtmaya başlayın. Orta boyutta bir tavayı tereyağı ile yağlayın. Beyaz çikolatayı ve sütlü çikolatayı dikkatlice doğrayarak tavanın içerisine atın.



Üç büyük yumurtayı geniş bir kaseye kırın ve şekerle birlikte koyulaşana kadar çırpın. Kullandığınız mikserin türüne ve hızına göre 3 ile 8 dakika arasında bu işlemi uygulayın. Soğuyan çikolata karışımını yumurtaların üzerine dökün ve spatulayla dikkatlice karıştırın.



Kakao tozunu ve unu birlikte yavaşça karıştırmadan önce birlikte eleyin. Son olarak çikolata parçalarını ekleyip tekrar karıştırın ve kaba dökün. Üstte hafif bir kabuk oluşana kadar 25 ile 30 dakika pişirin ancak tatlının içi yumuşak kalmalıdır. Kesip soğuduktan sonra tepsiden çıkarın.