Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Nisan 2025 hava tahminini açıkladı.

Buna göre; Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karedeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR!

Türkiye'nin son kez kutuplardan soğuk ve gök gürültülü yağış beklediği belirtilirken; kutuplarda bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının geleceği açıklandı.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın doğu kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün çevrelerinde beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek ve dağlık kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN KAR SÜRPRİZİ

İstanbul Valiliği'nden ise sürpriz bir kar uyarısı geldi. Yağışların, 7 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da yer yer kuvvetli olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi: ''8 Nisan Salı günü bölgenin doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma, don ve zirai don olaylarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir."

AKOM'dan yapılan uyarıda ise; hava sıcaklığının bugün en düşük 6, en yüksek 18 derece olması bekleniyor.

Aralıklarla sağanak yağış beklenirken; gece saatlerinde hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düşebilir.