Yabani olarak da yetişebilen alıç, aynı yıl içerisinde hem çiçeğinden hem de meyvesinden ürün alınabilmesiyle dikkat çekiyor. İlkbaharda çiçek salkımları toplanırken, eylül sonu ile ekim başında kırmızı meyveler hasat ediliyor. İki farklı dönemde ürün alınabilmesi ve her iki kısmının da ekonomik olarak değerlendirilmesi, alıç yetiştiriciliğinin gelir potansiyelini artırıyor.

YILDA 2 KEZ HASAT EDİLİYOR

Alıçta ilk hasat dönemi bitkinin çiçek açtığı ilkbahar aylarında başlıyor. Çiçek salkımlarının toplanmasının ardından aynı bitki sonbaharda yeniden hasat ediliyor. Parlak kırmızı renge ulaşan ancak henüz sertliğini kaybetmeyen meyveler eylül sonu ile ekim başında toplanıyor.

ALIÇ MEYVESİ NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Küre biçimindeki alıç meyveleri parlak kırmızı renge ulaştığında hasada hazır hale geliyor. Bitkisel ürünlerde kullanılmak üzere toplanan meyvelerin saklanabilmesi için 30-50 derece sıcaklıkta kurutulması öneriliyor.

Alıcın hem çiçek salkımları hem de meyveleri farklı ürünlerin hazırlanmasında kullanılıyor. Meyveler çiğ tüketimin yanı sıra reçel, marmelat ve çeşitli sosların yapımında değerlendirilebiliyor. Bitkinin çiçek ve meyvelerinden hazırlanan özler de bitkisel ürünlerde kullanılıyor.

ALIÇ NEDEN DEĞERLİ?

Alıç, içerdiği flavonoidler ve fenolik bileşikler nedeniyle uzun süredir bitkisel ürünlerde değerlendiriliyor. Alıç üzerine yapılan çalışmalar özellikle kalp ve damar sistemi üzerindeki olası etkilerine odaklanırken, bu ürünlerin tıbbi tedavinin yerine kullanılmaması gerekiyor.

Tek ve çift çekirdekli alıç türlerinin meyveleri benzer amaçlarla değerlendirilirken, bütün alıç türleri tıbbi kullanım için uygun kabul edilmiyor. Kuzey Amerika kökenli ve parklarda süs bitkisi olarak yetiştirilen bazı kırmızı çiçekli türlerin tıbbi amaçlarla kullanılmadığı belirtiliyor.