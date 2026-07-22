İzmir'de görev yapan trafik polisi Duygu Akbulut, iki farklı alandaki başarısıyla dikkat çekiyor. Günlük hayatında sürücü ve yayaların güvenliği için düdük çalan Akbulut, güreş müsabakalarında ise sporcuların mücadelesini tarafsız şekilde yönetiyor.

HAKEMLİK EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nden 2019 yılında mezun olan Duygu Akbulut, mezuniyetinin ardından güreş hakemliğine yöneldi. Kadın güreş hakemlerinin sayısının az olması ve aldığı destekle Türkiye Güreş Federasyonu'nun hakemlik kurslarına katılan Akbulut, eğitimleri başarıyla tamamladı.

POLİSLİK MESLEĞİNE DE ADIM ATTI

2023 yılında Kayseri'de aday hakem olarak müsabakalarda görev almaya başlayan Akbulut, bir yandan hakemlik kariyerini sürdürürken diğer yandan polislik mesleğine adım attı. 2024 yılında İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde göreve başlayan Akbulut, bölge hakemi olarak farklı yaş ve sıklet kategorilerindeki müsabakalarda görev yapmaya devam ediyor.

İKİ MESLEĞİ BİR ARADA YÜRÜTÜYOR

İki mesleği bir arada yürütmenin kendisi için mutluluk verici olduğunu belirten Akbulut, çevresinden "Nasıl idare ediyorsun?" şeklinde sorular aldığını söyledi. Severek yaptığı iki işte de zorluk yaşamadığını ifade eden Akbulut, ailesinin ve çalışma arkadaşlarının desteğinin kendisi için önemli olduğunu dile getirdi.

Kadın güreş hakemlerine yönelik bazı önyargılarla karşılaştığını anlatan Akbulut, zaman içinde aldığı olumlu geri dönüşlerin kendisini motive ettiğini belirtti.

Her iki mesleğin de ortak noktasının adalet, disiplin ve doğru karar verme olduğunu vurgulayan Akbulut, "Hedefim uluslararası kadın güreş hakemi olmak. Ülkemizi bu noktada temsil etmek istiyorum." dedi.