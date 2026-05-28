

U.S. News tarafından bu yıl 10. kez hazırlanan En İyi Ülkeler sıralaması, 2026 yılında dünya genelinde hangi ülkelerin yükselişte olduğunu gözler önüne serdi.

Yönetim kalitesinden sağlık hizmetlerine, kamu güvenliğinden çevresel sürdürülebilirliğe kadar geniş bir ekosistemin masaya yatırıldığı araştırmada tam 100 ülke değerlendirildi.

U.S. News Hükümet Sıralamaları Editörü Eric Litke, raporun sadece tek bir alana odaklanmadığını belirterek, "Biz yönetimden sağlığa, kültürden çevre korumaya kadar ulusal performansın tüm ekosistemine bakıyoruz" sözleriyle çalışmanın kapsamını özetledi.

ZİRVENİN SAHİBİ YİNE DEĞİŞMEDİ

2026 yılı genel sıralamasının bir numarasında, eşsiz dengesiyle yine İsviçre yer aldı. Ekonomik kalkınma ve yönetim kategorilerinde dünyanın en iyisi seçilen ülke, sekiz ana kriterin dördünde ilk iki sırayı kapatırken, hiçbir alanda 19. sıranın altına düşmeyerek kırılması zor bir rekora imza attı.

Raporda dikkat çeken en büyük trend ise Avrupa hegemonyası oldu. Dünyanın en iyi ilk 25 ülkesinin 18’i Avrupa kıtasından listeye girmeyi başardı.

İŞTE 2026'NIN EN İYİ 25 ÜLKESİ

İsviçre Danimarka İsveç Almanya Hollanda Norveç Birleşik Krallık Finlandiya Lüksemburg Avusturya Belçika Fransa İrlanda Avustralya İzlanda Singapur Japonya Amerika Birleşik Devletleri Kanada Güney Kore Yeni Zelanda Çek Cumhuriyeti İspanya İtalya Slovenya

YAŞAM KALİTESİNDE KUZEY AVRUPA RÜZGARI

Güçlü sağlık sistemleri, iş-yaşam dengesi ve sosyal güvenlik ağları söz konusu olduğunda İskandinav ülkeleri yine kimseye şans tanımadı. Yaşam kalitesi en yüksek ülkeler listesinde Finlandiya birinci sıraya otururken; onu İzlanda, Norveç ve Danimarka izledi. İsveç ise ilk beşi tamamlayan son ülke oldu. Avrupa dışından ise Singapur ve Japonya, güçlü altyapılarıyla üst sıralarda kendilerine yer buldu.

TEK BAŞINA SEYAHAT EDECEKLERİN YENİ GÖZDELERİ

Özellikle kadınlar ve genç gezginler arasında yükselen bir trend olan "tek başına seyahat" kategorisinde güvenlik, düşük suç oranları ve kolay ulaşım ön plana çıktı.

Doğal güzellikleri ve sıfıra yakın suç oranıyla İzlanda, tek başına seyahat etmek için dünyanın en iyi ülkesi seçildi. İzlanda'yı sırasıyla İrlanda, Yeni Zelanda, Yunanistan ve Avustralya takip etti.

ÇOCUK YETİŞTİRMEK İÇİN EN GÜVENLİ ÜLKELER

Ebeveynlerin ve ailelerin en çok önem verdiği eğitim kalitesi, erişilebilir sağlık hizmetleri ve sosyal destek programları kriterlerinde de İskandinavya üstünlüğü sürdü.

Çocuk yetiştirmek için en iyi ülke unvanını Finlandiya göğüslerken, listenin devamında İsveç, İzlanda, Norveç ve Danimarka yer aldı. Sonuçlar, yapısal ve finansal istikrarın toplumsal mutluluktaki en büyük etken olduğunu bir kez daha kanıtladı.