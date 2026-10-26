Pazartesi sendromu. 1830’lu yıllardaki sanayi devrimi döneminde hafta sonunu alkol alarak ve eğlenerek geçiren işçilerin pazartesi sabahları işe yorgun, bitkin ve isteksiz yani akşamdan kalma gelmesi… Pazartesi sendromunu yarı-bilimsel bir formülle popülerleştiren kişi İngiliz psikolog Cliff Arnall. Arnall bugün Türkiye’de olsaydı keşke.

BİLİM BİR İSİM BULSUN

Arnall, saat 19.00’da Beşiktaş-Başakşehir ve Çaykur Rize-Trabzon, 21.30’da da Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinin öncesini ve sonrasını yaşasa futbol tarihinin en uzun gecesi için pazartesi sendromu yerine literatüre hangi kavramı sokardı acaba? 23.30’a kadar sürecek bu destansı kapışmanın yankıları 23.30’da bitmeyecek!

KALBİNİZE DİKKAT EDİN

Futbol dolu, uykusuz ve bambaşka bir gece olacak! Galatasaray kazanırsa koltuğunu koruyacak. Fenerbahçe kazanırsa puan durumu yeni bir şekil alacak. Matematiğin dışında kaybeden kaosa girecek. 21.30’da Atilla Karaoğlan’ın yöneteceği derbi için Rams Park’ta olanlar şanslı. beIN SPORTS 1’den maçı izleyenler de kalbine dikkat etsin.