Fas yönetimi, sürdürülebilir kentsel kalkınma stratejisi doğrultusunda iklim koşullarının yarattığı olumsuz etkileri hafifletmek amacıyla yeni bir altyapı hamlesi başlattı. Ülkenin önde gelen şehirlerinden Marakeş ve Agadir’de döşenmeye başlanan gözenekli kaldırım ve yol kaplamaları, geleneksel asfaltın kentsel ısıyı hapsetme ve aşırı yağışlarda taşkınlara yol açma sorununa karşı alternatif olarak sahaya sürüldü.

FAS SOKAKLARINDA YAĞMUR SUYUNU TABANA İLETEN GÖZENEKLİ YAPI

Geleneksel kaplamaların aksine gözenekli zemin malzemeleri, suyun yüzeyden hızla alt katmanlara geçiş yapmasını sağlayan mikro boşluklu bir mühendislik yapısına sahip bulunuyor. Fas'ta caddelere uygulanan bu sistemle birlikte, yağmur suyunun yol yüzeyinde göllenmesi veya doğrudan tahliye hatlarına taşması engellenerek su doğrudan doğal zemin tabakalarına ulaştırılıyor. Söz konusu mekanizma, kentsel alanlarda suyun doğal döngüsüne katılmasını sağlarken mevcut drenaj hatlarının üzerindeki aşırı yükü hafifletiyor.

GÖZENEKLİ KALDIRIM SİSTEMİ KENTLERİ NASIL SOĞUTUYOR?

Fas’ın sıcak iklim kuşağındaki şehirlerinde en büyük kentsel problemlerden biri olan "ısı adası" etkisi, koyu renkli asfalt yüzeylerin güneş enerjisini hapsedip gece saatlerinde dışarı salmasıyla tetikleniyor. Gözenekli yapının içine sızan suyun gün içinde kademeli olarak buharlaşması, yol yüzeyindeki sıcaklığın belirgin derecede düşmesini sağlıyor. Yüzey sıcaklığındaki bu düşüş, sokak seviyesindeki mikroiklimi ferahlatırken şehir merkezlerindeki boğucu sıcaklık dalgalarını dengeliyor.

SU BİRİKİNTİSİ VE AKUA-PLANING TEHLİKESİNİ ÖNLEYEN MİMARİ

Marakeş ve Agadir'deki uygulama alanlarında aşırı yağış periyotlarında meydana gelen lokal su baskınları asgari düzeye indiriliyor. Yağmur suyunun yüzeyde birikmeden anında tabana çekilmesi, araç tekerleklerinin yerle temasını kesen suda kayma (akua-planing) tehlikesini ortadan kaldırıyor. Yüzeydeki su tabakasının temizlenmesi, hem yayaların geçiş konforunu artırıyor hem de araçların fren ve yol tutuş kabiliyetini doğrudan güvenceye alıyor.

Fas genelinde test edilen yeni nesil yol kaplaması, hidrolik ve termal avantajlarının yanı sıra akustik konfor da sağlıyor. Gözenekli doku, seyir halindeki araç tekerleklerinin asfaltla teması anında sıkışan hava akımını emerek dışarıya uğultu yayılmasını engelliyor. Bu sönümleme özelliği, yoğun caddelerdeki lastik gürültüsünü önemli ölçüde bastırarak şehir içi yaşam alanlarında ses kirliliğini kontrol altına alıyor.

GÖZENEKLERİN TIKANMASI NASIL BİR RİSK OLUŞTURUYOR?

Geliştirilen sistemin ülke geneline yaygınlaştırılmasında belirli operasyonel zorluklar dikkat çekiyor. Fas'ın bölgesel iklim şartları sebebiyle rüzgarla taşınan toz, kum ve çevresel tortuların mikro boşlukları tıkama ihtimali, yüzeyin su geçirme performansını korumak için periyodik ve özel temizlik işlemlerini zorunlu kılıyor. Ayrıca otobüs ve kamyon gibi ağır tonajlı ticari araç trafiğinin zemin üzerinde oluşturacağı dinamik basınç ve malzeme dayanımı, projenin uzun vadeli maliyet analizlerinde değerlendiriliyor.