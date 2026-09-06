Oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni bir reklam kampanyası için kamera karşısına geçti. Bir markanın resmi güzellik elçisi ve marka yüzü olan Sarıkaya’nın bu iş birliği karşılığında 2 milyon dolar aldığı öne sürülürken kampanya çekimlerinden ilk görüntüler de ortaya çıktı.

TEKNEDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Yeni kampanya için teknede gerçekleştirilen çekimlerde Serenay Sarıkaya, kahve içerken ve yüzünde maske bulunan halleriyle objektiflere yansıdı. Oyuncunun kampanya kapsamında doğal ve günlük bir görünüm tercih ettiği görüldü.

ANLAŞMANIN BEDELİ 2 MİLYON DOLAR İDDİASI

Sarıkaya’nın markayla yaptığı anlaşmanın bedelinin 2 milyon dolar olduğu iddia edildi. Ünlü oyuncunun hem markanın güzellik elçisi hem de marka yüzü olarak kampanyalarda yer alacağı belirtildi.