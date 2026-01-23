Susam tanesinin içinde bulunan lignan güçlü bir antioksidan etkisi yaratıyor. Bu küçük dev, sadece kolesterolü dengelemekle kalmıyor aynı zamanda iç organları koruyucu bir kalkan gibi sarıyor. Ve sütten çok çok daha faydalı.

Çoğu kişi yağ denilince sadece zeytinyağına odaklanıyor fakat açıklanan veriler oldukça şaşırtıcı. Çin Gıda Bileşim Tablosu'na göre, susam yağı %74,59 oranında doymamış yağ asidi içererek zeytinyağının %80’lik oranına çok yaklaşıyor.

Zeytinyağına kıyasla çok ekonomik olan susam yağı, zengin aromasıyla yemeklere farklı bir lezzet boyutu katarken besin değerlerini de koruyor.

KALSİYUM AÇISINDAN LİSTENİN BAŞINDA

Bitkisel kaynaklar arasında bulunan susam, kalsiyum oranı en yüksek besinlerden biri. Özellikle süt ürünleri tüketmeyenler için adeta hayat kurtarıcı.

İçindeki magnezyum ve fosforla birleşen kalsiyum, kemik yoğunluğunu artırarak ilerleyen yaşlarda kemik erimesine karşı vücudu koruyor. Eklem sağlığını korumak isteyenler için susam, en doğal destekçilerden biri.

KALP VE DAMARLARI TEMİZLİYOR

'Şifalı tohum' olarak bilinen susamın içerisinde 'sesamin' adlı özel bir bileşen bulunuyor. Bu özel bileşen kötü kolesterolü dengeliyor. Damarların esnekliğini koruyarak kalp krizi ve felç gibi ciddi sağlık risklerinizi minimize ediyor.

Düzenli olarak tüketilen bir tutam susam, damar yollarını adeta tertemiz yapıyor. Sağlıklı yağ asitleri sayesinde kan yağlarını düzenleyerek kalp damar sistemini en üst seviyede destekliyor.

SİNDİRİMİ DÜZENLİYOR VE UZUN SÜRE TOK TUTUYOR

İçeriğinde bulunan yüksek lif içeriğinden dolayı sindirim sistemini düzenli çalıştırır. Bu da kabuzluk sorununa doğal bir çözüm sunuyor. Midede hacim kaplayarak uzun süre tokluk hissi vermesi, kilo kontrolü yapanlar için avantaj sağlıyor.

Kalorisi yüksek bir besin olmasına rağmen, doğru miktarda tüketildiğinde kan şekerini dengeleyici özelliğiyle diyet listelerinde fark yaratıyor. Ani açlık krizlerini önleyerek gereksiz kalori alımının önüne geçiyor.

CİLT YAŞLANMASINI GECİKTİREN E VİTAMİNİ KAYNAĞI

Susam yağı, kozmetik dünyasında da yaşlanma karşıtı etkileriyle tanınıyor. İçindeki yoğun E vitamini ve antioksidanlar sayesinde cildin elastikiyetini koruyor ve yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor.

Saç sağlığı üzerinde de etkili olan bu yağ, saç diplerini besleyerek doğal bir parlaklık kazandırıyor. Birçok uzman, ev yapımı maskelerde ve saç serumlarında bu şifalı yağın kullanılmasının faydalarını vurguluyor.