2Karayolları Trafik Kanunu içerisinde belirtilen maddelere göre araçlarda bulundurulması mecburi sayılan ekipmanlar belirlendi. Yapılan trafik kontrollerinde bu ekipmanların araçta hazır şekilde bulundurulmaması sürücünün idari para cezası ödemesine neden olacak. Eğer sizler de idare para cezası ödemek istemiyorsanız o halde bu ekipmanlar eksik etmeyin.

BULUNDURMAYANA İDARİ PARA CEZASI

Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirtilen liste ile araçlarda bulunması zorunlu hale getirilen ekipmanlar açıklandı Otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, çekici e tehlikeli madde taşıyan tır benzeri araçlarda kriko, bijon anahtarı. duş aydınlatma için yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, kış şartlarına kullanmak için patinaj zinciri, yangın söndürme tüpü e çekme halatının araçlarda kullanılması zorunlu oldu. Bu ekipmanları eksik olan bireylerin ise 1246 Türk Lirası idari para cezası ödemesine karar verildi.

TESCİL PLAKASINA DA CEZA KESİLİYOR

Karayolları Trafik Kanunu'nun 1 sayılı cetvelinde açıkça belirtilen araç gereçlerin eksikliği, 2026 yılı itibarıyla sürücülerin cebini yakmaya devam ediyor. Kanunun 31/1-a maddesi uyarınca, araç cinsine göre bulundurulması zorunlu olan teçhizatı eksik olan, çalışmayan veya kullanıma hazır tutmayan sürücülere 1246 TL idari para cezası uygulanıyor. Erken ödeme avantajından yararlananlar bu tutarı 934,5 TL olarak ödeyebilirken, sürücü belgesine de 10 ceza puanı işleniyor. Eğer direksiyon başındaki kişi araç sahibi değilse, aynı ceza miktarı aracın tescil plakasına da ayrıca kesiliyor.

EKSİKLERİN TAMMALANMASI GEREKİYOR

Denetimler sırasında polis veya jandarma ekiplerinin inisiyatifiyle bazen sadece uyarıyla geçiştirilebilen bu durum, aslında yasal bir zorunluluktan öte can ve mal güvenliği için kritik önem taşıyor. Özellikle yeni nesil araçların birçoğunda fabrika çıkışlı olarak yedek lastik bulunmadığı için kriko ve bijon anahtarı gibi temel ekipmanlar da donanımdan çıkarılabiliyor. Bu durum, ıssız bir yolda yaşanacak basit bir lastik patlamasının saatlerce süren bir mağduriyete dönüşmesine neden olabilir. Bu yüzden hem cezai yaptırımlardan kaçınmak hem de yolda kalmamak adına, araçtaki eksik teçhizatların sürücü tarafından tamamlanması büyük önem arz ediyor.