Kış mevsiminin zorlu hava koşulları, ayak sağlığıyla ilgili ciddi bir tehdidi beraberinde getiriyor. Kar ve yağmur suyunun yanı sıra kapalı botların içinde terleyen ayaklar; nemli, karanlık ve sıcak bir ortam oluşturarak mikroorganizmalar için bir üreme alanı hazırlıyor. Uzmanlar, nemli ortamda hızla üreyen belirli bakteri türlerinin ciltteki gözeneklerden kana karışarak bağışıklık sistemini yorduğunu ve uzun vadede karaciğer fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyardı.

NEMLİ AYAKKABI BAKTERİ FABRİKASI GİBİ

Birçok kişi sabah evden çıkarken hafif nemli hissettiği ayakkabısını giymekte sakınca görmüyor. Ancak dermatologlar, bu durumun ayak mantarı, tırnak enfeksiyonları ve kronik koku problemlerine davetiye çıkardığına dikkat çekti. Nemli ortamda hızla çoğalan bakteriler, deri bütünlüğünü bozarak ciddi kaşıntılara ve açık yaralara neden olabiliyor.

GAZETE KAĞIDI HAYAT KURTARIYOR

Ayakkabıları kalorifer peteğinin üzerine koyarak kurutmak, deri yapısını bozup çatlamalara yol açtığı için uzmanlar tarafından önerilmiyor. En sağlıklı ve etkili yöntem ise kuşaklardır uygulanan ancak unutulmaya yüz tutan "gazete kağıdı" tekniği. Ayakkabının içine doldurulan gazete kağıtları, nemi sünger gibi çekerek iç astarın doğal dengesinde kurumasını sağlıyor.

BU NOKTALARA DİKKAT EDİN

Kış boyunca ayak sağlığınızı korumak için şu kurallara uymanız hayati önem taşıyor:

- Aynı ayakkabıyı üst üste iki gün giymeyin. Ayakkabının içindeki nemin tamamen tahliye olması için en az 24 saat havalanması gerekir.

- Pamuklu veya yünlü çoraplar teri emerken, sentetik çoraplar ayakları nemli bırakarak enfeksiyon riskini artırır.

- Ayakkabılarınızı giymeden önce mutlaka ters çevirip silkeleyin. Kışın sığınacak sıcak yer arayan haşereler için bot içleri ideal birer saklanma alanıdır.